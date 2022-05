COVID-19: LA PROVINCIA RECOMIENDA FUERTEMENTE EL USO DEL BARBIJO ANTE EL AUMENTO DE CASOS

Luego de una reunión de expertos, la ministra Martorano sostuvo la importancia de utilizar el barbijo y de completar esquemas de vacunación.





La provincia, a través del Ministerio de Salud realizó este viernes una nueva reunión de expertos para evaluar la situación epidemiológica vinculada al Covid-19 y las enfermedades respiratorias estacionales, ante un incremento de los casos y de la demanda de atención, en las últimas dos semanas.Concluido el encuentro, presencial y virtual, la ministra de Salud Sonia Martorano resumió las conclusiones centrales de la misma y los lineamientos de la provincia en este momento: “Luego de la reunión con expertos hemos concluido que atento a la situación se torna sumamente importante el uso del barbijo en espacios cerrados como una de las formas más eficaces para prevenir los contagios crecientes de Coronavirus y la alta transmisibilidad y consultas por enfermedades respiratorias”.SALUD, EDUCACIÓN Y TRANSPORTEPosteriormente, Martorano subrayó que la provincia “recomienda fuertemente la utilización del barbijo particularmente en el ámbito de la Salud, la Educación y el uso del Transporte, aunque también en todo sitio cerrado donde no podamos asegurar una buena ventilación”.A su vez, recordó que siguen habilitados los puntos de testeo para Covid-19 e insistió en el consejo de completar los esquemas de vacunación con refuerzos, o iniciar los que no se iniciaron. “Los puntos de testeo en toda la provincia de Santa Fe están abiertos. Pueden consultarse en la página web de la provincia o presentarse espontáneamente. Por el momento, no se solicita en ningún caso indicación médica”, dijo al respecto la ministra.“Apelamos a la conciencia de todos, e insistimos en la importancia de colocarse el refuerzo pertinente, ya sea tercera o cuarta dosis, de forma espontánea en todos los centros de vacunación una vez hayan pasado 120 días de la colocación de la inoculación anterior. Y quienes no se aplicaron ninguna, siempre es momento de hacerlo. Hay vacunas suficientes”, afirmó la ministra e insistió: “Recordamos a toda la comunidad que hemos comprobado que la vacunación evita las formas graves, las internaciones y fallecimientos por Covid-19”.PRESENTESParticiparon de la reunión además, el secretario de Salud Jorge Prieto; el director provincial de Calidad, Regulación y Fiscalización del 3er Nivel de Atención, Rodrigo Mediavilla; la directora de Epidemiología Carolina Cudós, y las referentes en la temática Florencia Galatti y Gabriela Ensink. Así como también, Fabián Fay, del laboratorio CIBIC; Pedro Flynn, del hospital Provincial y el grupo Oroño; Alejandra Gaydou (Cemafe, FCM UNL); Daniel Rafell del Colegio de Médicos de la 1ª Circunscripción; Ángela Prigione del Colegio de Médicos de la Circunscripción; Larisa Carrera, de la FCM de la UNL . Asimismo, por la Sociedad Argentina de Pediatría Omar Tabaco; por PAMI,Jorgelina Cassineri y Osvaldo Teglia; y por la Universidad Abierta Interamericana, Guillermo Weisburd; las autoridades hospitalarias: Gilda Tamagno del hospital Centenario; Marcela Vera Blanch Marcela, del hospital Provincial del Centenario.También formaron parte del encuentro, los exministros y ministras: Miguel Capiello, Miguel González, Andrea Uboldi y Oscar Rubio Galli.