Fiornovelli Sport Group se quedó con la victoria en dos categorías este domingo en el Car Show Santafesino

CAR SHOW SANTAFESINODoble triunfo en San JorgeFiornovelli Sport Group se quedó con la victoria en dos categorías este domingo en el Car Show SantafesinoEl equipo de Arroyo Seco fue imbatible este fin de semana en el autódromo ‘Parque de la Velocidad’ de San Jorge, ganando en Turismo Fiat Clase 1 con Luciano Gamulín y en Clase 2 1600 con Jonás Maurelli. Ambos pilotos lograron sus primeros triunfos en el Car Show Santafesino con el Fiornovelli Sport Group, en el marco de la cuarta fecha de la temporada 2022.En TFS Clase 1, Gamulín dominó en gran modo todo el fin de semana, en una fecha especial que tuvo dos finales. Tras marcar la pole, la final del sábado fue con grilla invertida para los quince primeros y Luciano avanzó al puesto tres, en un avance notable. El domingo dominó de inicio a fin, en lo que fue su primera victoria en la categoría, y los cuatro autos de esta divisional que atiende el equipo vieron la meta: Jeremías Ávila fue sexto, Marcelo Luca 18º y Valentín Balestrini 21º.El dominio fue mayor en Clase 2 1600, porque con dos autos merecieron el triunfo. Nicolás Pontoni se quedó con la pole position, seguido de Jonás Maurelli. Con autos distintos, un Volkswagen Up y un Chevrolet Corsa respectivamente, pusieron al Fiornovelli Sport Group en lo más alto. Pontoni ganó su serie, Maurelli fue segundo, pero en la final se invirtió todo, porque Jonás avanzó de cuarto a primero y celebró su primer triunfo en el Car Show, mientras que Pontoni fue tercero, sumando fuerte para el campeonato.Declaraciones:Luciano Gamulín: “Era un circuito nuevo para nosotros, y logramos la pole, y también hicimos una buena carrera. La final de hoy fue muy pareja y andábamos clasificando todas las vueltas, porque Daniel Mendoza andaba muy rápido y yo tenía que hacer lo mío. Pude mantener una diferencia que me hizo tranquilizarme y obtener la victoria. Estoy muy agradecido al Fiornovelli Sport Group por el gran auto, a Wilson Cerminato por los motores, a las publicidades y a toda mi familia”.Jonás Maurelli: “Fuimos de menos a más, y estoy agradecido al Fiornovelli Sport Group porque trabajaron incansablemente para lograr que el auto sea así de competitivo, a Wilson Cerminato por los motores. Me queda la enseñanza del que la lucha puede, y que con dedicación y esfuerzo, el trabajo de los chicos tiene su resultado. La final fue un lindo espectáculo porque desde adentro la viví muy linda. Arranqué cuarto, me costó bastante pasarlo a Luciano González y con ritmo pude avanzar y llegarle a Nico Pontoni, para después con una linda maniobra quedarnos con la victoria. Puedo sacarme la mochila de ganar por primera vez en una categoría nueva, y ahora a seguir por este camino. Se la dedico especialmente a mi abuelo tío Raúl que no está pasando un buen momento, y a toda la familia que lo acompaña en Granadero Baigorria. Vamos a trabajar para seguir estando presentes, porque se nos está haciendo muy difícil continuar”.Nicolás Pontoni: “Sabíamos que teníamos que correr al límite. Hicimos una buena largada y una buena luz de distancia, pero después veníamos peleando con Maxi Gauchat. Luego él se fue de pista, Jonás Maurelli pasó a González y se empezó a acercar. Creo que no nos entendimos en una maniobra al límite y me desalineó el auto, y llegamos al podio al menos. Estoy contento porque tenemos un buen auto, con ritmo y seguramente tendremos revancha en Rafaela”.La próxima fecha será el fin de semana del 16 y 17 de julio en Rafaela.