Matías Vitali y su equipo llevarán a San Jorge un auto totalmente repasado para recuperar los puntos perdidos en San Nicolás

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASRenovaron todo para volver a lo más altoMatías Vitali y su equipo llevarán a San Jorge un auto totalmente repasado para recuperar los puntos perdidos en San NicolásEl campeón Matías Vitali quiere reencontrarse con el triunfo en el Turismo Agrupado Clase 2, este fin de semana por la cuarta fecha de las Categorías Agrupadas Federadas. Con el Fiat 128 atendido por el Ferrarello Competición, intentará demostrar que el traspié de San Nicolás no les va a quitar el sueño de pelear otra vez por el título.En una temporada que se presentó ultra competitiva y con muchos autos en calidad de ganar, se decidió repasar totalmente el auto para encarar la cita de San Jorge con el potencial ideal para retomar los mejores resultados. El piloto de Casilda ya ganó este año pero ahora está 19 puntos por detrás en la tabla y como mínimo, quiere achicar la brecha.“Estamos trabajando muchísimo, vamos con muchos cambios así que le estamos metiendo con todo para terminar las cosas. No podemos errar el tiro. Hicimos el auto a nuevo por completo. Todavía nos quedan por terminar algunas cosas pero vamos a llegar bien. Los sponsors se están portando once puntos, nos alientan y apoyan más que nunca y queremos devolver esa fe”.La actividad tendrá dos entrenamientos el sábado (10.20 y 11.50) y dos clasificaciones (13.20 y 14.50). El domingo habrá dos series (9.50 y 10.15) y la final será a las 13.40, a 12 vueltas.Apoyan a Matías Vitali: Mel Carnes, Ferretería Casilda Emprendimientos, DAG Inyecciones Plásticas, Venier Distribuidora, Expo Muebles, Rectificaciones David, Transporte El Nana, APA Lubricentro, Transporte Oma, BurMit, Don Miguel Carnicería, Danej Transporte, Cabos Castelli, Riva Motores y Giacone Competición.