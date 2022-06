PEROTTI ENCABEZÓ EL ACTO CENTRAL EN CONMEMORACIÓN POR EL 110° ANIVERSARIO DEL GRITO DE ALCORTA

“Confiamos y creemos plenamente en el que trabaja, el que invierte y el que produce, desde el primero y hasta el último día de nuestra gestión ese será nuestro norte”, sostuvo el gobernador.





El gobernador Omar Perotti, encabezó este sábado el acto de conmemoración del 110º aniversario del Grito de Alcorta, la rebelión agraria que marcó la irrupción de los chacareros en la política nacional del siglo XX, dando origen a su organización gremial, la Federación Agraria Argentina (FAA).“Quiero hacer un reconocimiento a cada uno de los productores y productoras agropecuarias por la enorme tarea que llevaron adelante en la pandemia. Fueron de los sectores considerados esenciales para garantizar la producción de alimentos para todos los argentinos. Esa actividad estuvo desde el primer día de la pandemia sin interrupciones y, sin dudas, ese abastecimiento la Argentina lo tuvo, cada uno de los argentinos y argentinas lo tuvimos”, destacó Perotti durante el acto desarrollado en la sala Grito de Alcorta del Monumento Conmemorativo en la localidad homónima.“Confiamos y creemos plenamente en el que trabaja, en el que invierte y en el que produce. Desde el primer día y hasta el último de nuestra gestión ese será nuestro norte, lo que nos guíe en el día a día y en la toma de decisiones, en dónde orientar los esfuerzos y los recursos, porque creemos profundamente en el potencial de esta provincia, en la capacidad, en el talento y en ese ADN emprendedor que tiene nuestra gente”, subrayó.El gobernador recordó que “siempre ha habido momentos difíciles, siempre ha habido coyunturas desafiantes, pero cuando no se ha movido el eje de los temas centrales se ha podido avanzar. Quien trabaja la tierra no lo hace para la coyuntura, lo ha hecho con visión de arraigo, lo ha hecho con visión de mediano y largo plazo. Por eso, las inversiones y las decisiones que hacemos tienen ese norte y tienen, fundamentalmente, una fuerte vocación de acompañar a cada uno de nuestros pueblos y ciudades”.“Aquel Grito tuvo la injusticia de quien sentía que trabajaba, y ese trabajo no era retribuido. Cuando se pierde el vínculo entre que el que gana, gana más no trabajando, que el que trabaja y se esfuerza, sin dudas que las cosas las estamos haciendo mal, y eso es lo que queremos revertir”, propuso.En ese sentido, Perotti recordó que su gestión tiene la “decisión de acompañar al que trabaja, al que invierte y el que produce”, y añadió: “Queremos llevar la transformación de granos en proteína, en alimentos, asistir a los productores y particularmente también a los productores organizados”.“Creemos que ese es un camino central; esto es lo que la Argentina tiene que hacer, y esta es la señal que desde Santa Fe queremos dar”, dijo, y agregó: “Argentina tiene posibilidades en los mercados internacionales a través de su producción. Nosotros jugamos fuerte en la producción de alimentos y tenemos que jugar a pleno en esa producción de alimentos, en esa alianza con las provincias que producen lo mismo y con las economías regionales. Ese interior y esa falta de federalismo real, concreto y efectivo; esto es lo que hay que revertir definitivamente”.“Vamos a llevar adelante estas discusiones que tienen más que ver con nuestras realidades territoriales que por allí con nuestras pertenencias políticas, es lo que necesitamos y sentimos profundamente en recordar, en homenajear a quienes generaron ese grito, esa expresión clara de revertir una injusticia, pueda ser el norte que cada uno de nosotros nos impide hoy y no viene el día a día”, cerró Perotti.CAMINO A SEGUIRPreviamente, el presidente de la FAA, Carlos Achetoni dijo que 1912 marcó un “rumbo para la fundación de la entidad, y la posibilidad de integrarse para defender los derechos de los pequeños y medianos productores”.“A 110 años de esa gesta hay situaciones que no cambiaron, y sigue necesaria la lucha y pronunciarse ante las adversidades”, lamentó Achetoni, y agregó que Argentina “dice ser federal, pero tiene una concepción unitaria”.“Quienes hicieron esta gesta para nosotros son próceres, debemos reivindicar y pararnos frente a las malas decisiones, para marcar el rumbo”, indicó.A su turno, el jefe comunal, José María Olivieri revindicó a los protagonistas de la gesta porque con “entrega y sacrificio nos enseñaron a no bajar los brazos. Reclamaron por sus derechos; sacrificaron su tiempo y pusieron en riesgo su seguridad”.Olivieri enumeró algunos de los apellidos de los luchadores, y sumó: “Nos marcan el camino que debemos transitar, el de ayudar a todos a tener una vida digna, donde los esfuerzos se premian, y que la producción es la base del bienestar nacional”.Además, durante la actividad tuvo lugar el descubrimiento de una placa recordatoria, se realizó una representación teatral “Lucha”, y fueron entregados reconocimientos a descendientes y familiares de los protagonistas de la gesta histórica.Del encuentro también participaron, los ministros, de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; el senador nacional, Marcelo Lewandowski; los diputados nacionales, Roberto Mirabella, y Enrique Estévez; la diputada provincial, Clara García, y el obispo de la Diócesis de Venado Tuerto, Han Lim Moon entre otras autoridades locales, provinciales y nacionales.EL GRITO DE ALCORTAEl Grito de Alcorta fue la primera rebelión agraria que se registró en el sur de la provincia de Santa Fe y que se extendió luego por toda la región pampeana.El 25 de junio de 1912 se realizó una asamblea en la Sociedad Italiana de Alcorta, de la que participaron alrededor de 300 agricultores y entre manifestaciones combativas se declaró la huelga por tiempo indeterminado, hasta conseguir, entre otras reivindicaciones, una rebaja general de los arrendamientos y aparcerías, y contratos por un plazo mínimo de cuatro años.A medida que avanzaba la huelga fue madurando también la necesidad de contar con una organización gremial autónoma de los chacareros. Fue así como el 15 de agosto de 1912, en la Sociedad Italiana de Rosario, se fundó la Federación Agraria Argentina.