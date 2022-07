El pasado 8 de julio recibimos en nuestra comuna a la Ministra de Salud, la Dra. Sonia Martorano. Desplazá y enterate de todos los detalles

.

Esta visita forma parte de un plan estratégico sanitario con una mirada federal de la salud y de la medicina para que todo se realice de forma articulada, con una conexión permanente entre los municipios y las comunas porque la salud de los santafesinos es prioridad.

La reunión tuvo lugar en el Centro Integrador Comunitario y de la misma participaron Fernando Mazziotta Secretario de Desarrollo Social, Sergio Tasello Sub Secretario de Desarrollo Social, Pablo Meynet Jefe Zona Sur de la Dirección Provincial de Odontologia, Ana Paula Milo Jefa de Gabinete, Laura Ortube Subsecretaria de Acceso a la Salud, Iván José Camats Director Provincial de Institucionalidad para el Desarrollo, profesor Jorge Ramón Berti intendente municipal de Villa Constitución y los presidentes comunales Marco Strifezza (Juncal), Carlos Gabbi (Bombal), Nestor Cantoni (Peyrano), Javier Menotti (Santa Teresa), Walter Bastianelli (Pavón Arriba), Paula Serfelippe (General Gelly), Oscar Alfonso Fernandez (Cañada Rica), Juan Ignacio Genzano (Sargento Cabral), Pablo Brandi (Cepeda/Stephenson), Omar Lombardi (La Vanguardia), Stella Sales (Godoy/Oratorio Morante), Raúl Ballejos (Empalme Villa Constitución) y Javier Corti (Theobald). Además, hubo presidentes comunales que por diferentes motivos no pudieron asistir pero enviaron representantes, por Alcorta estuvo presente Maximiliano Mora, Máximo Paz Cesar Augusto Ripa OK y J. B. Molina Analia Antonelli.

Además fueron invitados Facundo Jesus Stizza Palavecino de Empalme Villa Constitución, Cecilia Grassini de Sargento Cabral, Lionel Pandolfi de Alcorta y Adriana Mazzoni de Santa Teresa.





