La quinta edición del certamen tiene la participación de más de 60 equipos de las 19 Ligas santafesinas. El 15 de julio comenzará su segunda instancia.

El Gobierno de la Provincia, junto a la Federación de Fútbol y sus 19 Ligas, finalizó la primera fase de la Copa Santa Fe Provincia Deportiva de Fútbol Masculino, con la participación de más 60 equipos. La quinta edición del certamen, continuará con la próxima llave los fines de semana del 15 al 17 y del 22 al 24 de julio, con 15 cruces que tendrán partidos de ida y vuelta.Al respecto, el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitani, resaltó que “estamos trabajando en equipo junto a los clubes, las asociaciones y federaciones para seguir potenciando el deporte, en este caso con las Copas Santa Fe Provincia Deportiva, que incluyen en la edición 2022 torneos de 5 disciplinas en ambas ramas”.“La propuesta ya tuvo el certamen de la rama femenina del fútbol y ahora estamos entrando en la segunda llave del masculino, también tendremos torneos de básquet, vóley, rugby, que antes no estaba, y hockey, donde también incluimos la rama masculina. El apoyo del Gobierno de la provincia y la decisión del gobernador Perotti permiten que Santa Fe se encuentre a través del deporte, que los clubes del norte jueguen con los del sur, que las distancias se acorten y que trabajando coordinadamente sigamos haciendo crecer el deporte”, agregó Capitani.Las Copas Santa Fe Provincia Deportiva 2022 incluyen un total de 5 disciplinas en ambas ramas y la participación de más de 300 equipos de todo el territorio. La propuesta ya tuvo el torneo femenino de fútbol, donde Unión de Santa Fe se consagró campeón por segunda vez consecutiva, y está en desarrollo la rama masculina. En tanto, el básquetbol tiene previsto el arranque a fines del mes de julio, voleibol comenzará a principios de agosto, al igual que rugby, que hará su debut con la primera edición y hockey que hará lo propio en el mes de septiembre.PRÓXIMAS FECHAS DEL FÚTBOL MASCULINOLos cruces de la segunda fase de la Copa, que tendrán partidos de ida y vuelta, tendrán lugar entre los fines de semana del 15 al 17 y del 22 al 24 de julio, y son los siguientes: Huracán FC vs Atlético Tiro de Reconquista, Romang FC vs Ferrocarril Santa Fe Vera, Atlético Tostado vs Sportivo Norte, La Salle vs El Quillá, San Martín de Progreso vs Juventud Unida de Humboldt, Polideportivo Llambi Campbell vs Huracán La Criolla, Atlético Belgrano vs Atlético María Juana, Juventud Unida de Santa Isabel vs Studebaker, Independiente de Chañar Ladeado vs Huracán de Chabás, Riberas del Paraná vs Oriental, Olimpia de Santa Teresa vs Argentino de Firmat, Cremería de Carcarañá vs Almafuerte, Puerto San Martín vs Villa Cassini, Unión Sociedad Italiana de Álvarez vs Unión de Totoras y San Martín de Las Escobas vs Defensores de Centeno.