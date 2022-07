Santiago Tripodi se reencontró con un gran funcionamiento y pudo obtener su mejor resultado hasta el momento en el TC4000

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASVolvió al podio y estuvo a nada de ganarSantiago Tripodi se reencontró con un gran funcionamiento y pudo obtener su mejor resultado hasta el momento en el TC4000Rosario vio a Santiago Tripodi ser protagonista de una carrera increíble, donde arribó segundo a milímetros del ganador del TC4000 del Sur. La quinta fecha le devolvió la sonrisa a todo el equipo porque tuvieron el potencial ganador, y se coronó un excelente resultado.Trabajando hasta la madrugada del sábado para terminar de armar el Chevrolet número 111, se llegó con lo justo y sin probar el viernes, quedando ver cómo caía el auto al trazado rosarino. Con la dirección de Gabriela Bravo, el equipo que cuenta con asesoramiento de Fabio Fiornovelli en la puesta a punto y amortiguadores de Cristian Bravo. Tras clasificar segundo, el domingo a la mañana en la serie intentó pero terminó en esa ubicación, y desde la primera fila, fue a la final por la victoria.La carrera vio a Tripodi desde la movida intentar ganar, y pudo quedar en primer puesto pero la competencia fue durísima, con múltiples alternativas con un grupo de cinco punteros muy parejos y con chances de vencer. Sosteniéndose adelante a más no poder, ya con un problema en el auto, aguantó hasta donde pudo a Juan Cruz Federici Di Palma, hasta que en el final, llegando a la par, la definición quedó para su rival por nada más que ocho milésimas de segundo, casi invisible lo que dictaminó quién venció y quién fue segundo.“Estoy muy contento con el resultado, obviamente que me hubiera gustado ganar pero pensaba que iba a perder más puestos porque tenía un problema, se rompió la barra estabilizadora y empezamos a ir de trompa. No me alcanzaban los brazos y me cansé. Fue una carrera muy linda, me encantó y la disfruté con Federici Di Palma, Bredice, Chiaverano y Pellegrini”, destacó Tripodi.Y completó: “Por ocho milésimas fuimos segundos, el auto está para ganar y lo estamos demostrando en todos lados. A veces es cuestión de suerte y otras veces cuestiones mías, esta vez le erré yo. Sorteamos los peores momentos y este fin de semana estuvimos todo el tiempo entre los tres o cuatro de adelante. Es mérito de todo el equipo que labura incansablemente. Hasta para la final dimos vuelta toda la alineación y funcionó bien, y si no era por la barra la carrera hubiese terminado distinto. Quedo contento por el potencial y trataremos de no caernos”.La próxima fecha será el fin de semana del 14 de agosto en San Nicolás.