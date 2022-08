COPA SANTA FE DE VÓLEIBOL: PEROTTI ENCABEZÓ EL ACTO DE LANZAMIENTO DE LA 3ª EDICIÓN FEMENINA Y MASCULINA

“A disfrutar, a jugar, a poner lo mejor para ganar. Si nos gana el otro, es porque fue mejor y habrá que mejorar para la próxima vez", dijo el gobernador a los deportistas.





Fue este sábado, en el Club Atlético Alumni de Casilda. El gobernador rescató el carácter educativo del deporte: “Hay que seguir aprendiendo y construyendo un camino de formación”, remarcó.El gobernador Omar Perotti encabezó este sábado en la ciudad de Casilda el acto de lanzamiento de la Copa Santa Fe Provincia Deportiva de Vóleibol, 3ª edición Femenina y Masculina, categorías Mayores. La actividad se llevó a cabo en la sede del Club Atlético Alumni, Dante Alighieri 2253, de la ciudad cabecera del departamento Caseros.En la oportunidad, Perotti expresó que “he querido acompañar cada uno de los lanzamientos de las distintas copas Santa Fe porque para nosotros, es una forma de decirles ‘gracias’ a los clubes por la actitud que han tenido con toda la comunidad durante la pandemia. La mayoría puso a disposición inmediatamente sus instalaciones, a pesar de que vieron resentidas las actividades que les generan recursos”, recordó.“Pero, fundamentalmente, quiero expresar mi agradecimiento a cada mamá, papá, abuelo, abuela, tío, que acerca a un chico a un club; y a cada uno de los integrantes de esa institución que lo recibe, lo cuida, lo forma. Y ese agradecimiento lo hago extensivo a toda la dirigencia deportiva y a cada trabajador de los clubes, que le quitan tiempo a su casa, a sus amigos, a su familia, al descanso, y lo ponen a disposición de muchos, para que disfruten de la mejor infraestructura, el mejor acompañamiento y la mejor formación”, añadió el mandatario santafesino.A continuación, el Perotti destacó que “en el deporte crecemos y nos llevamos costumbres, valores y amistades que nos acompañan toda la vida. Es allí donde se aprende a crecer, a competir, a divertirse, a jugar y, también si se da, a ganar”.“A VECES SE GANA; Y OTRAS SE APRENDE”“Desde niño, mi padre me decía siempre: ‘a veces se gana; y otras, se aprende’. Nunca tenemos que depender en una competencia del resultado, si ganamos o no. Hay que seguir aprendiendo y construyendo un camino de formación”, remarcó el gobernador.Y, sobre el final de su discurso, el titular del Ejecutivo arengó a los deportistas presentes: “A disfrutar, a jugar, a poner lo mejor para ganar. Si nos gana el otro, es porque fue mejor y habrá que mejorar para que la próxima vez les toque a los que en esta oportunidad no lo lograron”, concluyó.Previamente, el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitani, destacó que “después de dos años de pandemia, estamos muy orgullosos de poder llevar a cabo nuevamente esta copa”, y agradeció el apoyo de “las diferentes federaciones, ligas y clubes, que permiten llevar a cabo la Copa Santa Fe en cada una de las disciplinas”.Por su parte, el presidente de la Federación Santafesina de Vóleibol (FSV), Fabián Bochatay, indicó que “se hizo un trabajo enorme para organizar esta copa, con un nuevo formato que incluye la participación de juveniles, a partir de una premisa del gobernador Perotti que tiene como objetivo incluir hasta el rincón más lejano de la provincia, para que cualquier club pueda participar, haciéndola bien federal y participativa”.Finalmente, el intendente de Casilda, Andrés Golosetti, agradeció al gobernador por el apoyo brindado para la organización del certamen porque “fortalecer el deporte implica hacer mejores personas; incluir; integrar socialmente. Y en ese camino estamos todos comprometidos, acompañándolo”.PRESENTESDel acto participaron también la secretaria de Deportes de la provincia, Florencia Molinaro; el senador departamental, Eduardo Rosconi; los presidentes de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro, de la Federación Santafesina de Básquetbol, Roberto Monti, y de la Federación Santafesina de Bochas, Marcelo Bravo; y el presidente del Club Atlético Alumni, Ramiro Agostini, junto con demás autoridades provinciales y locales; dirigentes de federaciones deportivas y de clubes provinciales, locales y de la región; jugadoras y jugadores, entrenadores y árbitros de la competencia; familiares de los deportistas, vecinas y vecinos de la ciudad.COPA SANTA FE DE VÓLEIBOLLa 3ª edición de la Copa Santa Fe Provincia Deportiva de Vóleibol es una competencia federal de calidad deportiva, de la que participan 55 equipos femeninos y masculinos de todo el territorio santafesino.El certamen surgió a partir de la necesidad de contar con una competencia de calidad en categoría Mayores, instancia que reclamaban desde hace mucho tiempo las instituciones deportivas y que, gracias al apoyo del gobierno provincial y a la logística de la FSV, se pudo concretar.A lo largo y ancho de la provincia, los clubes que componen las nueve asociaciones de la FSV evidenciaron una paridad deportiva que enorgullece. Muestra fiel de ello son las ediciones de 2018 y 2019 de esta competencia, en las cuales llegaron a la súper final equipos de Moussy (departamento General Obligado), San Jerónimo Norte (Las Colonias), Santa Fe (La Capital), San Jorge (San Martín) y Rosario (departamento homónimo).