LA PROVINCIA COMENZÓ A VACUNAR CONTRA EL COVID- 19 A NIÑAS Y NIÑOS DE 6 MESES A 3 AÑOS

El Ministerio de Salud destacó la seguridad de la vacuna y la posibilidad de coadministración con las del calendario. El operativo, que comenzó este viernes, no requiere turno previo.El Ministerio de Salud de la provincia comenzó este viernes la aplicación de vacunas contra el Covid-19 en la población de niñas y niños de 6 meses y hasta los 3 años. El operativo, libre y sin turno previo, se desarrolla en Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto y Rafaela y, a partir de lunes próximo, se extenderá en todo el territorio santafesino.En ese marco, la subsecretaria de Equidad, Romina Carrizo, junto con el director del hospital “Dr. Orlando Alassia”, Osvaldo González Carrillo, brindó una conferencia de prensa para detallar el operativo iniciado.Carrizo manifestó que “aquí en el hospital Alassia (en la ciudad de Santa Fe) van a poder venir todos los días, desde las 8 y hasta las 15:30 horas”, y explicó que “los niños y niñas desde los 6 meses hasta los 2 años 11 meses y 29 días, están en condiciones de vacunarse”.Cabe recordar que este grupo etario no había sido vacunado porque no se habían desarrollado en el mundo las formulaciones específicas para ellos.Consultada respecto de la información que deben tener las personas adultas a la hora de inocular a la población pediátrica, Carrizo señaló que “deben saber que es una vacuna muy segura, que está aprobada por el Consejo Federal de Salud y por la Sociedad Argentina de Pediatría; además, pueden asesorarse por sus pediatras que conocen a sus hijos o hijas”.En esa línea, la subsecretaria de Equidad indicó que “tenemos la vacuna Moderna Pediátrica que cuenta con muy buena inmunidad; a esto lo hemos comprobado con adultos, que pueden padecer la enfermedad, pero no presentaron cuadros graves”.“Contamos con una población objetivo de 170 mil niños y niñas en toda la provincia. Aquellos pediátricos que recibieron dos dosis de Sinopharm y que no pudimos aplicarles el refuerzo con Pfizer, podemos utilizar también estas dosis de Moderna”, aclaró la funcionaria.Finalmente, Carrizo destacó que “la vacuna se puede coadministrar con las de calendario, algo muy positivo porque, quien venga predispuesto, tanto para recibir la vacuna contra el covid como la de calendario, puede iniciar esquema”, concluyóLA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓNPor su parte, y en el día del cumpleaños del hospital Alassia, González Carrillo celebró el inicio de este operativo y sostuvo que “para nosotros es muy importante porque, durante los últimos meses, tuvimos pacientes de esa franja etaria internados y conectados a respirador, es decir con cuadros graves”.Por ello, “es fundamental que se cubra a esta población objetivo y el operativo con vacunas de calendario es algo muy positivo, porque bajó la demanda durante la pandemia y esta es una posibilidad para repuntar”, finalizó, el director de ese efector.EL OPERATIVO>> En Santa Fe> Vacunatorio del Cemafe, Mendoza 2419, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas.> HospitaI “Dr. Orlando Alassia”, Mendoza 4151, de lunes a viernes, de 8 a 15:30 horas.> Centro de Salud de Coronel Dorrego, French y Sarmiento, de lunes a viernes, de 7:30 a 18 horas.> Centro de Salud Demetrio Gómez, Alto Verde, de lunes a viernes, de 14 a 18:30 horas.> Centro de Salud de La Guardia, ruta 1, kilómetro 0, de lunes a viernes, de 7 a 17 horas.> Centro de Salud Policlínico Vecinal Salvador del Carril, Salvador del Carril 2240, de lunes a viernes, de 7:30 a 18 horas.> Vacunatorio HospitaI Mira y López, Blas Parera 8400, de lunes a viernes, de 6 a 18 horas.> Vacunatorio Hospital Sayago, French 5224, de lunes a viernes, de 7 a 17 horas.>> En Rosario> Vacunatorio Luz y Fuerza, Entre Ríos 982, de lunes a viernes, de 10 a 16 horas.