OMAR PEROTTI RECORRIÓ LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN LA RUTA PROVINCIAL Nº 3 Y EN LA RUTA PROVINCIAL Nº 31

Se trata de 44 kilómetros ubicados en los tramos Los Tábanos – Cañada Ombú y Tartagal – Intiyaco. La inversión provincial supera los $ 3 mil millones.





El gobernador Omar Perotti recorrió este lunes las obras de pavimentación en la Ruta Provincial N.º 3, en el tramo Los Tábanos – Cañada Ombú y en la Ruta Provincial N.º 31 en el tramo Tartagal – Intiyaco.En la oportunidad, Perotti destacó que “estamos recorriendo obras sobre las cuales se vieron muchos dibujos. Estamos viendo obras trascendentes, muy esperadas, y que hoy son realidades. Lo que estamos analizando, también, es cuánto nos falta. Además, de cotejar con los actores de cada uno de nuestros pueblos las expectativas que nos van planteando”.El mandatario provincial señaló que “las obras ya empezaron hace tiempo y ahora están con un avance importante. En algunos lugares nos gustaría estar más rápido porque tenemos necesidades, pero todas están en marcha. No hay ninguna obra que se dijo que se iba a trabajar que no se está trabajando. Ese es el compromiso de trabajo junto al senador y cada uno de los intendentes y presidentes comunales”, afirmó el gobernador.Para Perotti “nuestro norte tiene un potencial enorme y siempre estuvo en la discusión que se trataba de obras importantes, de mucha magnitud, pero en lugares donde vive poca gente”, explicó Perotti. Sin embargo el gobernador agregó: “Vive poca gente en estos lugares, porque no estuvo la infraestructura que acompañara el arraigo en cada uno de ellos. No me cabe duda que estas obras, que las estamos llevando adelante con mucho esfuerzo y con recursos propios, le van a devolver a esta zona producción, trabajo y arraigo”.Para el gobernador, se trata de un momento único y destacable. Esto es porque “hay obras en cada pueblo y ciudad de la provincia, en el más pequeño y hasta en la zona más poblada. En cada uno de ellos estamos con actividad y lo hacemos porque nos gusta ver la felicidad de la gente cuando ve que su lugar progresa”; al tiempo Perotti se permitió destacar que “nuestro gobierno apuesta a trabajar fuertemente apoyando a la producción, al que invierte y al que trabaja; y en las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de todo el norte”.Por otro lado, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, se refirió a las obras y resaltó que “en algunos casos, vamos a darles un poquito más de empuje porque no están como esperábamos, pero vamos a volver con algunas precisiones”. Frana agregó después que “el 19 de agosto vamos a licitar 72 viviendas en Vera. También hablamos recién con la empresa que está haciendo la Ruta 3; y mañana o pasado empiezan con el último tramo hacia Los Amores. La gestión sigue plasmándose en obras y siempre es bueno estar en el lugar”.Por su parte, a manera de balance, el administrador general de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi, aseguró que se está trabajando “dentro de los plazos establecidos, las empresas han arrancado con un ritmo altísimo, que también es válido tuvo un poco de demora en algunas situaciones y eso, generó alguna preocupación en la gente. Nosotros le damos la tranquilidad a todos y todas, que las obras no van a parar. Nuestro gobierno está cumpliendo con los pagos. Esto es así, como nunca se dio antes en la historia” consignó Ceschi.Por último, el senador departamental Osvaldo Sosa destacó: “Este es el empuje que necesitamos para estas obras que son soñadas, que hace muchos años que se vienen pidiendo, rogando en muchos casos, y hoy tenemos una realidad, tenemos un gobernador que ejecuta obras y no tiene un relato para poder conformarnos”.EL DETALLE DE LAS OBRASLa pavimentación de la Ruta Provincial N.º 3, en el tramo Los Tábanos – Cañada Ombú presenta un 66% de avance con una inversión de $1.756.478.798. Se trata de 23,16 kilómetros. La calzada de pavimento de concreto asfáltico tendrá un ancho de 6,70 metros, con banquinas de 3,30 metros por lado.