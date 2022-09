Adrián Castagnani necesita el triunfo para pelear por el título y quiere revancha este domingo en San Nicolás

CAR SHOW SANTAFESINOCon el triunfo entre ceja y cejaAdrián Castagnani necesita el triunfo para pelear por el título y quiere revancha este domingo en San NicolásLuego de una gran carrera de TS Clase 3 en San Jorge donde fue despojado del triunfo, Adrián Castagnani quiere revancha en un circuito que conoce bien como es el de San Nicolás. El piloto de Chabás aguarda con ansias poder encontrar la victoria que necesita para continuar luchando por el título.Siendo protagonista en casi todas las carreras de este año, Adrián estuvo muy cerca de ganar, y cuando lo logró en pista, una sanción lo relegó y sigue en deuda si es que quiere tener opciones de ser campeón en la última fecha. El Clio ha sido protagonista en las Categorías Agrupadas Federadas, logrando dos triunfos en San Nicolás en 2021 para llevarse el campeonato. Eso colabora para ilusionarse y junto al equipo pretenden sumar ese casillero lleno, entre la lista de obligaciones.“Estuve viendo los trabajos en el taller del Bender Competición, con las indicaciones del Giacone Competición para llegar bien preparados. Vamos a tratar de girar el viernes en las comunitarias para que funcione todo bien y no renegar el sábado”, comentó Castagnani, sabiendo que todo estará listo para los ensayos no oficiales el día previo.Y agregó: “En lo personal ya tenemos varias carreras en San Nicolás y la mayoría de las veces funcionamos bien en ese circuito. Trataremos de conseguir la victoria que no se dio el otro día por decisión del comisariato pero vamos a ver cómo funcionan los demás también. Conocemos la pista pero la categoría está competitiva y creo que va a estar bien peleado”.Apoyan a Adrián Castagnani: La Planta Granos, Aberturas Inducor, Arandelas Re, Mercadito Leo, Ricardo Quadrelli e Hijos SRL, Hernández SRL, Vigatech, Shell Pico Hermanos, HC Materiales, Baterías Bottoni, Jakas, Kokic, Ivancich SA y La Peña de los Miércoles de Chabás.