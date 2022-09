El de Arroyo Seco obtuvo un notable triunfo en San Jorge, por la sexta fecha del TC4000 del Sur en las Agrupadas

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASSantiago Tripodi venció con la ChevyEl de Arroyo Seco obtuvo un notable triunfo en San Jorge, por la sexta fecha del TC4000 del Sur en las AgrupadasLuego de tanto buscarlo y estar cerca, Santiago Tripodi pudo consumar su primera victoria en el TC4000 del Sur, en el marco de la sexta fecha de las Categorías Agrupadas Federadas. El autódromo ‘Parque de la Velocidad’ de San Jorge fue testigo de una excelente carrera donde el representante de Arroyo Seco hizo la pole, fue tercero en la serie y avanzó para ganar la carrera final.En los entrenamientos, Tripodi se sintió cómodo con el auto y los trabajos realizados para esta fecha en el motor, y en clasificación lo demostró consiguiendo la pole position con contundencia, pero restaba lo más importante, correr el domingo y ser igual de protagonista.Por la mañana, Santiago tuvo una serie algo complicada, perdiendo un par de lugares, y debió apostar todo a la final. La carrera principal no fue nada sencilla, porque sus rivales principales Marcos Konjuh y Luciano Bredice estaban en un gran nivel. Tripodi tuvo que salir a atacarlos y con buen ritmo y un motor de primer nivel, pudo doblegar a sus contrincantes y terminó escapando hacia la victoria.“Laburamos un montón y nunca bajamos los brazos. El auto siempre estuvo, no sé si para ganar pero para podio seguro. Por una cosa u otra siempre se nos complicaba y en Rosario se me complicó a último momento y la perdí yo. En esta oportunidad los dos que venían detrás de mí se quedaron y tuve suerte con eso porque éramos autos parejos. Empecé a cuidarme en las últimas vueltas para no hacer macanas pero no veía la hora de terminar porque ni bien salimos de boxes se rompió el taco del motor y entonces a la salida de las curvas lentas el motor se acostaba y me complicaba con el acelerador. Fui cortando clavos para que no pase más nada y se dio”, manifestó el gran ganador del domingo.Además, el equipo se amplió con Víctor Chiurchiu corriendo con su Volkswagen Gol, motorizado por Tripodi, el cual tuvo parciales muy buenos y por momentos, en la final era sexto. Lamentablemente no pudo completar la final pero es un buen punto de inicio por el tiempo de inactividad que había tenido el bicampeón del Turismo Agrupado Clase 1.La próxima fecha no está definida aún pero podría ser en el autódromo ‘Oscar y Juan Gálvez’ de Buenos Aires.