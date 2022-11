Ale Bucci Racing cerró el año en Rosario, donde los resultados no acompañaron pero el título ya estaba definido para Matías Cravero

TURISMO NACIONALSe completó la gloriosa temporada 2022

El pentacampeonato del Ale Bucci Racing ya estaba consumado, pero la última fecha del Turismo Nacional Clase 2 se corrió en Rosario y el equipo de Villa Gobernador Gálvez hizo de local, con celebraciones por el campeonato de Matías Cravero, y una cita por delante donde solamente dos de los seis autos pudieron ver la bandera a cuadros.Tras una clasificación complicada, varios pudieron remontar muy bien en sus respectivas series. Gabriel Scordia y Mati Cravero fueron los que mejor puesto de inicio tenían, pero fueron dos que no pudieron culminar el evento rosarino. Juan Martín Eluchans también se vio relegado rápidamente y Alejandro Torrisi, quien tenía buen panorama, terminó despistado.Solamente veinte autos pudieron ver la meta en un extenuante clima de calor que azotó a la ciudad. Christian Bodrato Mionetto avanzó con su Ford Fiesta y llegó en el puesto once, y justo detrás, Maximiliano Bestani con un Toyota Etios progresó muchísimas ubicaciones para llegar duodécimo.No fueron los resultados esperados para una fecha corriendo de locales, pero más allá de todo, el Ale Bucci Racing llegó a cerrar otro año de gloria, con el quinto campeonato que se suma a los de 2017 (Alejandro Bucci), 2018 (Nicolás Posco), 2020 (Nicolás Posco), 2021 (Emanuel Abdala) y 2022 (Matías Cravero).Ahora será tiempo de trabajar para la temporada 2023 y cerrar la alineación de pilotos y máquinas para una temporada que arrancará el fin de semana del 19 de febrero.