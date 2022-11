LA PROVINCIA ABRE UNA NUEVA CONVOCATORIA PARA EL INGRESO DE 785 POLICÍAS TÉCNICOS

La convocatoria tiene como eje la incorporación de personal especializado en puestos operativos de atención de emergencias y gestión policial.





El Ministerio de Seguridad abrió una nueva convocatoria para el ingreso de 785 efectivos del Escalafón Técnico Subescalafón Comunicaciones e Informática, que prestarán servicio en las 19 unidades regionales de la provincia.En el marco del plan de modernización y profesionalización de la Policía provincial, la convocatoria tiene como eje la incorporación de personal especializado en puestos operativos de atención de emergencias y gestión policial.REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN>> Ser argentino, nativo o por opción>> Tener entre 18 y 31 años de edad a la fecha de inscripción>> Poseer título secundario o polimodal completo (excluyente sin adeudar materias a la fecha de la incorporación); el mismo deberá estar registrado por el Ministerio de Educación de la provincia>> Acreditar los certificados académicos y/o laborales que se declare poseer>> Poseer condiciones de salud y aptitudes psicofísicas compatibles con el desempeño de las funciones a desarrollar>> No haber sido condenado por la Justicia nacional o provincial, por delitos o contravenciones, haya o no cumplido la pena impuesta>> No encontrarse procesado por la Justicia nacional o provincial, hasta que obtenga sobreseimiento definitivo o absolución con aclaración cuando la ley lo contemple, que el proceso no afecte su buen nombre y honor>> No ser empleado de la administración pública nacional, provincial, municipal y/o comunal>> No haber sido destituido, cesanteado o exonerado de la administración pública nacional, provincial, municipal y/o comunal>> Presentar la documentación necesaria en forma y plazo que se establezcaLos interesados deberán completar el Formulario de Inscripción disponible desde el 7 al 11 de noviembre de 2022, ingresando aquí Una vez inscriptos, deberán seguir las indicaciones que se publicarán en la página web del Instituto de Seguridad, https://www.isepsantafe.com.ar/index.php/inscripciones/inscripciones Para más información ingresar a www.isepsantafe.com.ar ; o comunicarse a isep.isepsantafe@gmail.com , o al teléfono del ISeP Rosario, división Reclutamiento, (0341) 5587013, interno 225.