Nicolás Pontoni fue segundo en la penúltima cita del año, en Paraná, y llegará como puntero de la Clase 2 1600 con Fiornovelli

CAR SHOW SANTAFESINOOtra vez al podio y favoritos para la últimaNicolás Pontoni fue segundo en la penúltima cita del año, en Paraná, y llegará como puntero de la Clase 2 1600 con FiornovelliFiornovelli Sport Group tuvo otro fin de semana productivo en la búsqueda del campeonato de Clase 2 1600, donde Nicolás Pontoni terminó segundo en Paraná, por la novena cita de la temporada. El villagalvense llegó a puntear pero terminó como escolta, manteniendo la cima de la tabla anual que lo deposita como favorito a la fecha coronación.En Clase 2 1600, Nico Pontoni y los hermanos Sebastián y Ezequiel González representaron a la estructura de Arroyo Seco. Pontoni estuvo siempre entre los mejores, ganó su serie y luchó en todo momento por la victoria final. Fue segundo, mientras que los González lamentablemente debieron abandonar, cuando tenían perspectivas de avanzar en la carrera.“Somos los que tenemos mejores chances de salir campeones y eso es lo que vinimos a buscar a Paraná. Estoy muy contento por el resultado y buscar ganar era arriesgar sin sentido. Al principio intenté escaparme de Matías Clapier y por un error mío me pasó. Estamos los dos peleando el campeonato y podíamos cometer un exceso. Agradezco a todo el Fiornovelli Sport Group, Wilson Cerminato, Camav, CF Cajas, y a todos los sponsors, familia y amigos. Vamos por todo a San Jorge”, expresó Nico Pontoni.Dentro del Turismo Fiat Clase 1 fue un fin de semana cambiante que no culminó bien. Luciano Gamulín y Marcelo Luca no pudieron ver la bandera a cuadros, mientras que Valentín Balestrini perdió posiciones y llegó 15º.La próxima fecha será el cierre de temporada, el 18 de diciembre en San Jorge, momento en el cual el Fiornovelli Sport Group intentará conseguir otra corona en su historial.