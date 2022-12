LA PROVINCIA ENTREGÓ APORTES A CÁRITAS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDAS DE BARRIO SANTA ROSA DE LIMA DE SANTA FE

Gazze, Frana y Zorzón





La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, y el presbítero César Gazze, en representación de la parroquia Santa Rosa de Lima, firmaron un convenio mediante el cuál el gobierno provincial otroga un aporte de $ 8.633.677,53, para la compra de materiales con el objetivo de construir y refaccionar baños en viviendas del barrio.Al respecto, Frana señaló que “es un convenio que desde hace tiempo venimos trabajando con la gente de Cáritas, a través de la Secretaría de Hábitat, que conduce Amado Zorzón, para resolver problemas habitacionales en viviendas de diferentes familias del barrio que en muchos casos no cuentan con un baño digno, y en otros casos, los baños son muy precarios”.Y agregó parafraseando al primer ministro de Salud de la Nación, Ramón Carrillo: “La mala vivienda, la alimentación inadecuada y los salarios bajos, tienen tanta o más trascendencia en el estado sanitario de un pueblo, que la constelación más virulenta de agentes biológicos. Por eso, desde el Ministerio de Infraestructura, estamos dando respuestas a este tipo de reclamos que tiene que ver con déficit habitacionales profundos, que como Estado debemos comenzar a saldar”, finalizó Frana.A su turno, el sacerdote Gazze indicó que “en el barrio hubo un sacerdote muy querido como el “padre Lucho Quiroga”, y los que lo conocieron y fueron cercanos a él, quieren seguir ayudando y colaborando con la gente que más lo necesita. Y así se conformaron los: “Amigos del Padre Lucho Quiroga”, hoy me acompañan Darío Rivero y Silvia Arias, miembros del grupo, que va a trabajar junto a los vecinos en la construcción de baños, para mejorar su situación sanitaria y que vivan más dignamente”.Asimismo, Rivero, representante técnico de los Amigos del Padre Lucho Quiroga, explicó que “tenemos la idea de construir baños para nueve familias del barrio, generando un círculo virtuoso, porque la obra sería llevada adelante por los mismos vecinos, que de albañilería saben mucho, formando dos o tres equipos de trabajo para avanzar con buen ritmo. Sería una obra que nos llevaría unos 4 ó 5 meses de ejecución, porque cada casa tiene sus particularidades y no es una tarea uniforme en todas las viviendas, por lo que requerirá de cierta planificación y tiempo de análisis. Es un trabajo de tipo artesanal el que vamos a desarrollar”, concluyó.