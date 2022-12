Matías Vitali disputará la fecha coronación de Turismo Agrupado Clase 2, donde podrá ser bicampeón en Rosario

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASNo especulará en búsqueda del bicampeonatoMatías Vitali disputará la fecha coronación de Turismo Agrupado Clase 2, donde podrá ser bicampeón en RosarioEl casildense Matías Vitali estará afrontando la última fecha de las Categorías Agrupadas Federadas, este fin de semana en Rosario con un enorme objetivo: ser campeón nuevamente del Turismo Agrupado Clase 2.Luciendo el ‘1’ por coronarse en la temporada 2020-2021, Mati Vitali llega como gran candidato por ser líder antes de la última, para ir por todo y ser bicampeón. Se espera un enorme parque automotor y por ende no habrá lugar a pensar que todo será sencillo, más bien lo contrario, porque Rosario es tierra de grandes espectáculos para el TAC2, y los que no van por el campeonato irán por la victoria. Todos quieren despedir el 2022 de la mejor forma, pero Vitali espera ser quien más celebre junto al Ferrarello Competición.“Para esta carrera llegamos bien, y antes de ir al autódromo pensamos asentar frenos y probar algunas cosas, como hacemos siempre. Iremos normal, con ganas de que haga frío solamente, aunque estamos acomodando algunas cosas por el calor, que estimamos que va a ser elevado”, explicó el representante de Casilda.“El campeonato será lo que tenga que ser, no vamos a especular. Mauricio Bellizia y su equipo tienen que salir a todo o nada, así que nosotros también, vamos a ir a buscar la carrera”, completó pensando en lo que será el duelo final, donde tuvo a enormes rivales y si bien tiene uno solo por el campeonato, a todos los demás los tendrá como contrincantes en la pista por la carrera.El viernes serán las pruebas libres, mientras que los entrenamientos oficiales y pruebas de clasificación se llevarán a cabo el sábado. El domingo se correrán las series y la carrera final.