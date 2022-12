Santiago Tripodi lideraba con autoridad la última fecha de la temporada de TC4000, pero un inconveniente lo obligó a abandonar

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASLa bomba de nafta lo dejó sin triunfoSantiago Tripodi lideraba con autoridad la última fecha de la temporada de TC4000, pero un inconveniente lo obligó a abandonarSiendo gran protagonista una vez más, Santiago Tripodi quedó con las manos vacías en la última fecha del TC4000 del Sur, pero cerró un increíble año en el meritorio quinto puesto del certamen. Otra vez estaba para ganar en Rosario pero no pudo ser, por una falla en la bomba de nafta cuando punteaba la final con muy buena proyección.En clasificación, el representante de Arroyo Seco se ubicó segundo detrás de Juan Cruz Federici Di Palma, pero el domingo en la serie lo adelantó rápidamente y fue en búsqueda de la victoria. Pero en una batalla contra excelentes rivales con experiencia a nivel nacional, terminó segundo detrás de Marcos Konjuh.Para la prueba final, de movida Tripodi fue el mejor y saltó a la punta de la carrera, donde empezó a liderar escoltado por Fabián Calcabrini. Ambos eran los candidatos a vencer pero Santiago empezaba a marcar mejor ritmo y cuando parecía que nada lo frenaría para ganar como lo hizo en San Jorge este año, la bomba de nafta tuvo un inconveniente y el auto perdió la alimentación, debiendo desertar en boxes. Tenía perspectivas de terminar tercero en la temporada, en su primer año completo en el TC4000 del Sur de las Categorías Agrupadas Federadas, pero lo hizo en un destacado quinto puesto.“Quedé con una bronca total, porque la elevada temperatura hizo que se arruine la bomba de nafta, que era nueva, pero dejó de tirar combustible. Venía tranquilo porque estábamos para ganar y no se pudo dar. Estoy seguro de que la ganábamos. Nunca me pasó este inconveniente, de esta forma, y yo le echo la culpa a la temperatura pero analizaremos cuando se desarme”, manifestó con desilusión Santiago, quien era firme candidato a vencer.Por otro lado, analizó su temporada: “Sobre el año puedo hacer un balance muy positivo sobre todo, porque hicimos una reforma en el tren trasero del auto, que era el punto malo que teníamos y con eso fue contundente el cambio. Ahora vamos a desarmar completamente el auto y se hará un repaso general para encarar el 2023 a pelear el campeonato”.Finalmente, expresó: “Agradezco a todos los que aportan su parte para que seamos un equipo competitivo, a Gabriela por llevar adelante el equipo, a Fabio Fiornovelli en la puesta a punto, Cristian Bravo en los amortiguadores, Luciano Salvini en caja de cambios y a Matías Massagli por las rectificaciones de motor, como a toda la gente que nos acompañó en cada fecha, a Víctor Chiurchiu por estar con su auto dentro del equipo, y vamos por más”.