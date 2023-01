El piloto de Moreno retornará al equipo de Villa Gobernador Gálvez, con el cual fue bicampeón de Clase 2, y querrá un título más antes de dejar

TURISMO NACIONALNicolás Posco se retirará en el Ale Bucci RacingEl piloto de Moreno retornará al equipo de Villa Gobernador Gálvez, con el cual fue bicampeón de Clase 2, y querrá un título más antes de dejarAle Bucci Racing confirmó el regreso de Nicolás Posco a las filas del equipo pentacampeón de Turismo Nacional Clase 2. El piloto de Moreno, uno de los máximos referentes de la historia del TN, es acreedor de dos de los cinco títulos de la estructura de Villa Gobernador Gálvez, y tras este año, se retirará de las pistas.Alejandro Bucci y Nico Posco harán su ‘Last Dance’ en la temporada 2023 de Turismo Nacional, sobre el Ford Fiesta pentacampeón argentino, el mismo auto que supo utilizar muy bien Nico y con el cual ganó seis carreras entre 2018 y 2020, siempre terminando en el podio anual, y en 2018 y 2020, pintando el ‘1’.“Estoy feliz de volver al Ale Bucci Racing, será mi último año del automovilismo sea el que sea el resultado que obtenga en el año, me retiro. Qué mejor manera de que mi último año sea con el equipo que me dio todo en mi carrera deportiva. Mis mayores logros los conseguí con ellos. Me da una satisfacción volver porque tengo una amistad increíble con el equipo y además es el equipo a batir en el Turismo Nacional”, expresó Nico Posco, renovando la ilusión con un final de trayectoria a tiempo completo ya trazado.Respecto de lo que pueda acontecer en pista, Nico aseguró: “Las expectativas serán pelear lo más adelante posible pero la categoría está muy competitiva y hay modelos nuevos que están llegando y van a funcionar muy bien. También hay pilotos que el año pasado tuvieron sus primeras experiencias y van a arrancar muy firmes peleando todo este año. Vamos a trabajar para ser regulares con Ale Bucci y si tenemos la chance de estar firmes para ganar alguna carrera, aprovecharla. El campeonato es largo lo nuestro son solamente expectativas, lo que pase en la realidad puede ser totalmente distinto, pero iniciaré contento y feliz”.Ale Bucci Racing aún resta confirmar uno de sus autos, con el cual hay diferentes tratativas; se trata de un Ford Fiesta que utilizó en 2022 Christian Bodrato Mionetto.