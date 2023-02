Casi 300 distritos ya tienen a todos los alumnos inscriptos para el inicio de clases

Por cuarto verano consecutivo, se sale a buscar casa por casa los estudiantes que no están inscriptos en la escuela. Aquellos que terminaron sala de 5 y tienen que ingresar a primer grado y quienes terminaron séptimo grado y tienen que comenzar la secundaria. Para ello se convocó a los gobiernos locales, se les transmitió la información y se elaboraron estrategias conjuntas de búsqueda para que, en marzo, todas y todos estén en la escuela comenzando las clases.

En ese sentido, la directora provincial de Equidad y Derechos, Vanina Flesia, explicó que “durante el verano trabajamos muy activamente, con la ayuda de todos los gobiernos locales, para ir a buscar a todos aquellos chicos que no estaban inscriptos en el nivel siguiente. Es decir, que habían terminado Jardín y tenían que anotarse a primer grado de la escuela, o que habían terminado séptimo grado y tenían que anotarse en primer año”, explicó la funcionaria.

Y agregó: “Para lograr eso, estamos trabajando desde fines del 2022. En noviembre y diciembre las escuelas fueron informando quiénes eran aquellos chicos que no estaban inscriptos y nos pasaron los datos para poder localizarlos. Allí se convocó, como todos los años, a los gobiernos locales y se les informó sobre los niños, niñas y jóvenes que tenían en su localidad, que no estaban inscriptos para poder, de manera conjunta, averiguar qué estaba pasando, por qué no estaba hecha su inscripción, e ir a buscarlos. En total fueron 222 municipios y comunas que tenían chicos que buscar”, detalló Flesia.