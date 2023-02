Fiornovelli Sport Group tuvo una destacada actuación en Concepción del Uruguay, donde Juan Manuel Palacio llegó 2º en Clase 2

En clasificación, en Clase 2 fue Lantella el más destacado por hacer la pole, mientras que el resto no estaba tan firme, y en Clase 3 no se pudo luchar adelante como en otras oportunidades. Pero en las series, todo cambiaría, porque Lantella fue tocado y relegado para la final y Palacio al ser tercero en la tercera batería, quedó mejor posicionado que sus compañeros Lantella, Franco Melli y Carlos Blanc para la final.



La carrera final fue increíble, porque Juan Palacio demostró tener un funcionamiento espectacular y avanzó para pasar a la punta de la carrera, mientras que Lantella hacía lo propio para integrar el Top 10. El desarrollo de la carrera vio desertar a Melli y Lantella fue golpeado otra vez, haciéndolo abandonar. ‘Bochín’ Blanc, desde atrás, recuperó mucho y terminó 20º. Lo importante estaba adelante para Fabio Fiornovelli porque Palacio recibía los ataques de José Costamagna, quien terminó ganando la pulseada a dos curvas de terminar. Juan Manuel hizo su primer podio en su debut en el FSG, y casi gana.



“Corrimos a aguantar lo más posible adelante pero en la última vuelta me pasó bien Costamagna, en una maniobra justa. Es nuestro primer podio en la categoría, con nuestro nuevo equipo, el Fiornovelli Sport Group. Agradezco a las publicidades y al equipo porque trabajamos mucho todo el fin de semana”, manifestó Juan Palacio, el destacado del equipo en este domingo.



En Clase 3, tras una clasificación complicada, las series fueron muy enredadas y Santiago Tambucci quedó fuera de carrera. Con uno de los tres sin largar la final, eran Cristian Garbiglia y Esteban Casais las puntas de lanza, pero Garbiglia desertó de forma prematura y Casais, poco a poco avanzó a puro ritmo para llegar 14º.



La próxima fecha será el fin de semana del 26 de marzo en Concordia, Entre Ríos.











