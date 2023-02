TURISMO NACIONAL Accidentado fin de semana en el Cabalén

TURISMO NACIONALAccidentado fin de semana en el CabalénJuani Canela tuvo un comienzo alentador pero la fortuna fue muy injusta, penó con una falla y el domingo terminó chocandoJuan Ignacio Canela tuvo una apertura de temporada adversa en el Turismo Nacional Clase 2, culminando prematuramente por un accidente múltiple que se convirtió en inevitable. Previamente, una falla no le dejó clasificar adelante cuando había sido el más veloz en el primer entrenamiento.El rafaelino Juani Canela, empezó la actividad 2023 del TN siendo el más rápido en pista pero desde el segundo entrenamiento y hasta la previa a la final, una falla eléctrica complicó el rendimiento y no dejó demostrar todo el potencial visto en los dos años anteriores. Casi sin poder hacer una vuelta en clasificación, pudo meterse 12º, pero el sábado al momento de largar la serie, la falla se recrudeció y no pudo largar. Para el domingo se terminó de arreglar el inconveniente eléctrico y la largada fue muy buena, pero en la tercera curva se armó un accidente entre cuatro autos y no pudo evitar el impacto con Alejandro Torrisi, afortunadamente sin consecuencias importantes, y apenas algunos dolores producto de la fuerza sostenida del cinturón de seguridad.“Fue una lástima esta primera fecha, empezamos como Argentina arrancó el Mundial de Fútbol, complicados. Lo importante fue que el sábado encontramos el problema eléctrico y el domingo en las vueltas previas y en esas tres curvas que hice en la final, venía bien y era porque habíamos solucionado la falla. No pude esquivar el contacto con Torrisi y quedamos ahí tirados. Lo que más rescato es que cuando anduvo todo bien, peleamos el primer puesto, y lo logramos en el primer entrenamiento. No pudimos plasmarlo por lo que apareció en el segundo entrenamiento, aunque sigo tranquilo sabiendo que cuando el auto estuvo, nosotros estuvimos”, manifestó Juani Canela.La fecha que viene será el 12 de marzo en Río Gallegos, Santa Cruz.