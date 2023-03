A pesar de algunos toques, Adrián Castagnani fue 3º en San Jorge y sumó fuerte en la primera fecha del TS Clase 3

CAR SHOW SANTAFESINOArrancó en el podioA pesar de algunos toques, Adrián Castagnani fue 3º en San Jorge y sumó fuerte en la primera fecha del TS Clase 3Adrián Castagnani inició su temporada 2023 de TS Clase 3 con muy buen rendimiento, concluyendo en tercera posición la carrera final pero con sabor de que se podía ganar, ya que en la serie se puso puntero y fue sacado de pista en la penúltima curva en un incidente que lo dejó sexto.Con el Renault Clio número 2, el de Chabás tuvo al Bender Competición en la atención en pista, con Sergio Giacone en la asistencia técnica y la motorización de Raúl Fernández. En todo momento peleó por la pole, que no se pudo dar pero se metió en segundo lugar. En la serie aconteció una gran batalla por ganar, pero que terminó en un toque con Andrés Cief y Castagnani quedó relegado al sexto puesto. Para la final, el arranque fue áspero y quedó en el fondo, pero remontó y en la última vuelta pasó a ser tercero.“Estábamos bien en las pruebas y quedamos conformes con el funcionamiento del auto. El sábado en clasificación entre segundo y tercero. En la serie nos pudimos poner a la par de Andrés en el inicio y después de intentar varias veces el sobrepaso, en la última vuelta logré meter el auto y faltando una curva me pegó de atrás y me dejó sin chances de pelear la final desde adelante, terminando casi último la batería”, explicó sobre lo previo a la final.Y continuó: “Largué sexto la final, y pasamos a uno y cometí un error, pegándole a Diego Schibli y después de eso perdí varias posiciones. Tuvimos que remontar desde atrás y el auto no quedó muy bien, pero estamos contentos por el tercer puesto. No quedé contento por cómo salieron las cosas pero son carreras. El balance es positivo pero si no pasaba lo de la serie la carrera se podría haber planteado de otra manera, porque teníamos auto para pelear la punta. El error de la final me complicó, y me disculpo con Schibli por arruinarle la carrera”.Adrián Castagnani agradece a Fespal 2023 (12, 13 y 14 de mayo en Chabás), La Planta Granos SA, Arandelas Re, Jakas, Kokic, Ivancich, Pietra, Ricardo Quadrelli e Hijos SRL, Hernández SRL Maquinarias Claas y Metalfor, HC Materiales de Construcción, Shell Pico Hnos Chabás, Baterías Bottoni, Mercadito Leo, Aberturas Inducor.La próxima fecha será el 2 de abril en Rafaela.