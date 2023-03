ASUMIÓ EL NUEVO SUBJEFE DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA

El ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, puso hoy en funciones al nuevo subjefe de la Policía de la Provincia, director de policía José Eduardo Senn, durante una ceremonia que se se llevó a cabo en el Patio de Armas de la Unidad Regional II, en la ciudad de Rosario.Al respecto, el ministro resaltó que “en su momento, cuando asume el jefe de Policía, Martín García, dije que era uno de los momentos más felices de mi vida, poder estar frente a la policía de mi provincia y poner en funciones al nuevo jefe; hoy me embarga la misma felicidad porque ya conformamos el equipo de trabajo”.Al referirse al nuevo subjefe policial, Brilloni afirmó que “nos encontramos con un hombre que ha demostrado que va a estar a la altura de las circunstancias, de las exigencias, y va a tener la responsabilidad de acompañar la acción policial en todas sus formas”, remarcó.Asimismo, el ministro señaló que “tenemos que conjugar y neutralizar el delito, el narcotráfico, el narcomenudeo, ya no tenemos más opciones ni tiempo de lamentos, y requiere de cada un de nosotros el coraje, la decisión para llevar adelante las acciones de prevención, de inteligencia criminal y de investigación judicial, y lo vamos a hacer porque estamos convencidos no solamente con la políticas públicas de seguridad, sino de la valía y el honor de todos y cada uno de ustedes”.Senn se desempeñó anteriormente como Jefe de la Agrupación Unidades de Orden Público de la U.R.IX (departamento General Obligado); jefe de la U.R.XIV (departamento San Javier); y jefe de la U.R.XV (departamento San Jerónimo).PresentesDe la ceremonia participaron también el secretario de Seguridad Pública, Marcos Romero; los subsecretarios de Prevención y Control, Priscila Villalobos; de Control Policial, Raquel Cosgaya; de Seguridad Preventiva, Gustavo Puchetta; de Investigación Criminal, Dario Monti; de Formación y Capacitación, Cristian Bataglino; y de Bienestar y Género en la Policía, Carlos Cámpora; las directoras de Bienestar y Género en la Policía, Luz Rondina; y de Centros Territoriales de Denuncia, Daniela Ghiorzi; y la jefa de la Agencia de Investigación Criminal, Doris del Valle Abdala.