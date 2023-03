Debido a las quejas de los usuarios el Gerente de Empresa Central Alcorta aclaró como deben adquirirse los pasajes

Lo hizo en diálogo con Radio Imagen. No obstante dijo "Estamos trabajando para poner un puesto de ventas en Alcorta".

Ante las distintas quejas de parte de los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros debido a la nueva determinación de sacar el boleto de manera virtual y de forma anticipada, Radio Imagen dialogó con el Gerente de Empresa Central Alcorta; Pablo Dominguez y se refirió al respecto "Es importante decilrles a los usuarios que desde ahora quienes quieran utilizar el servicio deberán sacar el boleto de manera virtual y de forma anticipada. Esto no quiere decir que el pasaje no se pueda sacar dentro del micro, pero es importante saber que si el chofer niega la venta de algún pasaje en Alcorta, es porque en otros destinos (ejemplo;Máximo Paz o Santa Teresa), adquirieron el boleto por internet y los asientos que restan ocuparse serán ocupados por personas de otras localidades.

Por otra parte Domínquez se refirió al medio boleto que poseen los estudiantes y a las personas con discapacidad; sobre esto dijo "Las personas con alguna discapacidad o quiénes tengan el medio boleto podrán obtener el pasaje dentro del colectivo o sacarlo por ventanilla en la ciudad de Rosario, esto hasta que tengamos un puesto de ventas en Alcorta. Pero quiero dejar en claro, que quienes compran los boletos por internet no percibirán ningún tipo de descuento", cerró.

Cabe destacar que para obtener el pasaje por internet deberán ingresar a www.centraldepasajes.com.ar, este sistema no depende de la empresa, allí se pueden sacar boletos de todas las compañias de transporte.

Por último domínguez dijo "Estamos trabajando denodadamente para tener un puesto de ventas en Alcorta para que la gente pueda sacar su boleto, pero todavía no encontramos a nadie quie quiera desarrollar esa tarea, siempre escuchamos al usuario y quienes tengan algún problema específico no tengo inconvenientes en que me llamen a mi número telefónico", cerró

Fuente: http://www.lacimaimagen.com.ar/