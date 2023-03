EL MINISTERIO DE SALUD BRINDÓ EL PARTE SEMANAL DE CASOS DE DENGUE EN LA PROVINCIA

La efectividad tiene que ver con atacar el reservóreo que son todos los recipientes con agua sin circulación





El gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, brindó este viernes un nuevo informe sobre casos de dengue en el territorio santafesino.Al respecto, el subsecretario de promoción de la Salud, Sebastián Torres, informó: “la semana pasada habíamos informado 783 casos de dengue y en estos momentos tenemos 1376. Esto es aproximadamente un 100% de aumento de casos, siendo una situación epidemiológica con una dinámica esperable de aumento”.“A pedido del gobernador, Omar Perotti y de la ministra de Salud, Sonia Martorano estamos articulando las diferentes estrategias de promoción y prevención con los gobiernos locales”, afirmó Torres, a la vez que ejemplificó lo que sucede en las zonas más afectadas: “estuve en persona en Villa Guillermina, Villa Ana, Tacuarendí, articulando diferentes medidas, con un equipo de 40 agentes sanitarios recorriendo casa por casa. La efectividad tiene que ver con atacar el reservóreo que son todos los recipientes donde el se termina dejando el huevo o la larva y se multiplica el mosquito con el virus”.“Si trabajamos con eso es altamente probable que se disminuyan los casos y por eso le pedimos a la sociedad que nos ayude”, destacó el subsecretario de promoción de la Salud.LA SITUACIÓN ACTUAL EN ROSARIOConsultado por la situación en la ciudad de Rosario, el funcionario provincial detalló que “tenemos 17 casos de los cuales 9 son importados, pero 8 son autóctonos, por eso trabajamos con las mismas estrategias: por ejemplo el Laboratorio Industrial Farmaceútico (LIF) ha triplicado la producción del repelente y eso es muy importante; además trabajamos con los promotores sanitarios en cada localidad y barrios, fortaleciendo las lineas de comunicación con los medios de comuniación para que cada vecino y vecina no subestime el dengue y haya una toma de conciencia para evitar el aumento de casos o casos graves”.Por su parte, el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, remarcó que “la estrategia es la que se trabaja anualmente, solo en el periodo de la pandemia donde hubo una disminución del número de casos, primero comenzaron a aparecer los casos con antecedente de viaje; esas personas sospecharon de la enfermedad por eso se aislaron y se evitó la propagación de casos. Luego comenzaron a detectar casos autóctonos y esa es la situación hoy”.AUMENTO EXPONENCIALAsimismo, la directora de Epidemiología de la provincia, Carolina Cudós, aseguró que “el aumento es exponencial, ya que al día de hoy tenemos 1362 casos que se contagiaron acá pero hay más contagiados en otros lugares”.Del mismo modo, la funcionaria puntualizó: “Los casos han aumentado en varios departamentos y localidades; son pocos los casos aún pero lo que se evidencia es el aumento. Lamentablemente notamos que cuando podemos ingresar a los hogares hay muchos recipientes que acumulan agua y son criaderos de mosquitos”.“Desde los municipios, las comunas y el ministerio no podemos ingresar al 100% de los domicilios, debe ser una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas”, expresó.LA SITUACIÓN ACTUAL EN SANTA FESeguidamente, Cudós informó que “en la ciudad de Santa Fe hay 7 casos confirmados pero hay más casos probables que, por una cuestión de laboratorio aún no se pueden confirmar. No se encuentran en el mismo barrio, sino de manera dispersa por lo cual creemos qué hay una circulación viral”, detalló. De igual modo, la funcionaria destacó que “desde la ciudad y en coordinación con la provincia se trabajó mucho durante todo el año en la prevención”.“Recordemos el calor, las altas temperaturas y si nos olvidamos un balde con agua en el jardín, eso genera mosquitos”, ejemplificó.Por último, al ser consultada por la sintomatología, Cudós manifestó que “el comienzo de fiebre es muy alta, con mucho dolor de cabeza, sobre todo detrás de los ojos y mucho dolor de cuerpo”.CASOS POR LOCALIDADDepartamento General Obligado (1.249 casos confirmados):- 508 casos en Villa Guillermina- 355 casos en Las Toscas- 123 casos en Reconquista- 110 casos en Villa Ocampo- 58 casos en San Antonio de Obligado- 29 casos en Florencia- 21 casos en Avellaneda- 16 casos en Tacuarendì- 10 casos en Villa Ana- 6 casos en Campo Hardy- 3 casos en El Rabón- 2 casos en Carmen de Avellaneda- 2 casos en Ingeniero Chanourdie- 2 casos en Lanteri- 1 caso en Arroyo Ceibal- 1 caso en El Sombrerito- 1 caso en La Sarita- 1 caso en MalabrigoDepartamento 9 de Julio (28 casos confirmados):- 27 casos de Villa Minetti- 1 caso en TostadoDepartamento Castellanos (23 casos confirmados):- 23 casos de RafaelaDepartamento San Cristóbal (23 casos confirmados):- 22 casos de Ceres- 1 caso en HuanquerosDepartamento Rosario (17 casos confirmados):- 17 casos de RosarioDepartamento La Capital (12 casos confirmado):- 7 casos en Santa Fe- 3 casos en Recreo- 2 casos en San José del RincónDepartamento Vera (3 casos confirmado):- 2 casos de La Gallareta- 1 caso de MargaritaDepartamento General López (2 casos confirmado):- 2 casos de HughesDepartamento Caseros (2 casos confirmado):- 2 casos de ChabásDepartamento Las Colonias (1 caso confirmado):- 1 caso de EsperanzaDepartamento San Javier (1 caso confirmado):- 1 caso de AlejandraDepartamento San Martín (1 caso confirmado):- 1 caso de San JorgeAdemás se registró un nuevo caso de Fiebre Chikungunya en la localidad de Rosario, con antecedente de viaje, al igual que los otros dos pacientes, de Rosario y Santa Fe.Ante esta situación se realizan las acciones de control y bloqueo, así como la búsqueda de pacientes febriles.OPERATIVO DE BLOQUEOEl mismo consiste en intervenir en el domicilio, la manzana y las otras 8 perimetrales con las siguientes acciones:Búsqueda de febriles en los vecinos del/los domicilios donde los pacientes permanecieron o visitaron desde el regreso del viaje.