Este fin de semana Adrián Castagnani inciará la temporada 2023 de TS Clase 3, apostando al conjunto que lo hizo protagonista en 2022

CAR SHOW SANTAFESINOQuiere ser firme candidato desde el inicioEste fin de semana Adrián Castagnani inciará la temporada 2023 de TS Clase 3, apostando al conjunto que lo hizo protagonista en 2022Adrián Castagnani está preparado para arrancar el campeonato 2023 de TS Clase 3, que tendrá como primer escenario el ‘Parque de la Velocidad’ de San Jorge. El piloto de Chabás quiere obtener un nuevo campeonato santafesino de automovilismo, y tras estar cerca en 2022, va por la revancha.El Renault Clio puesto en pista por el Bender Competición, con asistencia técnica de Sergio Giacone más los motores de Raúl Fernández, está para salir a pelearle a cualquiera por la vanguardia, y queda esperar a la puesta en pista para afinar detalles y buscar cumplir los objetivos, que son los más altos.“Queremos estar competitivos como el año pasado, la Clase 3 terminó con un gran nivel y esperamos sumar más autos. Queremos estar a la altura y replanteando un poco lo que fue el 2022, si queremos pelear el campeonato tenemos que buscar la victoria lo antes posible para que no nos pase de llegar con muchas chances pero sin la victoria, y la fecha no se dio como esperábamos. Tenemos que hacer todo bien para que la victoria llegue rápido”, analizó Castagnani.La actividad arrancará con pruebas comunitarias el viernes, pero lo oficial será desde el sábado con dos entrenamientos y dos pruebas de clasificación, cerrando la tarde con las dos series selectivas. El domingo, la final se podrá ver por AM Sports a las 14.40, en una competencia a 12 vueltas.