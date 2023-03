Juan Emilio Guazzeroni tenía potencial para pelear por puntos importantes pero fue sacado de pista rápidamente en Concordia

TURISMO PISTAPintaba muy bien y concluyó malJuan Emilio Guazzeroni tenía potencial para pelear por puntos importantes pero fue sacado de pista rápidamente en ConcordiaLa segunda fecha del Turismo Pista resultó negativa desde los resultados finales para Juan Emilio Guazzeroni, porque un toque lo dejó fuera de la final en Concordia. En su segunda participación en la Clase 1, fue muy veloz cuando pudo pero una mala serie lo dejó mal ubicado para una final que terminaría abruptamente en el segundo giro.Tras clasificar 24º, venía en buena serie personal, pero una salida de pista lo dejó retrasado, y solo pudo ser 9º. Para la carrera final, en una vuelta ganó ocho puestos y cuando quería seguir yendo por puntos importantes, recibió un toque condenatorio en la chicana del trazado entrerriano que lo hizo golpear contra una barrera de neumáticos, destrozando el lateral derecho del Fiat Uno.“La complicación del fin de semana empezó en la serie porque me equivoqué, me pasé de largo y perdí un montón de posiciones. En la final largué 25º y veníamos bien, estábamos avanzando muchas posiciones en la primera vuelta pero en la chicana no hay mucho para contar, un exceso del otro me mandó contra las gomas, generando muchas roturas en el auto, porque pegó bien de costado. Hay que arreglar todo el lateral y portamazas. Si no era por lo de la serie podríamos haber funcionado mucho mejor”, explicó Guazzeroni.La próxima fecha será el fin de semana del 16 de abril en Río Cuarto, Córdoba.