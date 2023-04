El volante de Arroyo Seco se lució nuevamente con su Toyota Etios, ganando en calidad de invitado en el TA1600 en Rosario

La próxima fecha será el fin de semana del 7 de mayo en San Nicolás, donde Santiago volverá con la Chevy del TC4000 del Sur, en cita doble.











CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASSantiago Tripodi ganó para despedir el EtiosEl volante de Arroyo Seco se lució nuevamente con su Toyota Etios, ganando en calidad de invitado en el TA1600 en RosarioEn medio de una fecha internacional, Santiago Tripodi supo hacer una gran tarea para ganar la final de Turismo Agrupado 1600 en Rosario. Las Categorías Agrupadas Federadas disputaron su segunda fecha con el TCR South America, y al no estar el TC4000 del Sur, el piloto de Arroyo Seco aprovechó para hacer la despedida al Toyota Etios y se dio de la mejor manera posible.Para no interferir en la puntuación, Tripodi corrió como invitado, sin restarle unidades a los que continuarán corriendo en el TA1600, y Santiago aguardará por el retorno del TC4000 del Sur. Estando siempre entre los más veloces, Santiago clasificó segundo a una décima y el domingo ganó su serie, que terminó con auto de seguridad. La final comenzó enredada, cayendo al quinto puesto, pero luego pudo remontar y avanzar poco a poco hasta hacerse de la vanguardia. La llegada triunfal fue muy emotiva con todo el equipo, porque estuvieron a la altura y se dio la conquista.Tripodi, tras la victoria en el trazado rosarino expresó: “No sabía si estaba a la altura del auto porque hacía dos años que no me subía al Etios y la verdad es que me encontré con un auto que necesitaba cubiertas nuevas y no se podía poner. Entonces pené un poquito en clasificación y de mitad de carrera en adelante por el grip, pero estoy contentísimo porque fuimos contundentes. Es un auto que se hizo con todo el sacrificio del mundo. Agradezco a Cristian Bravo por los amortiguadores, Fabio Fiornovelli por la atención del chasis y como lo tenemos a la venta, creo que fue la mejor despedida para el Toyota, con todos los honores. Agradezco a Víctor Chiurchiu por prestarme el motor, que funcionó perfecto y pudimos cerrar un fin de semana hermoso”.