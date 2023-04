Juani Canela arribó 13º como local, penando con la potencia de su auto, pero no se rendirá

CAR SHOW SANTAFESINOLejos de lo esperado, pero llegandoJuani Canela arribó 13º como local, penando con la potencia de su auto, pero no se rendiráEste fin de semana Juan Ignacio Canela logró sumar puntos otra vez dentro de la Clase 2 1600, corriendo como local. No fue en el mejor de los entornos desde lo deportivo, porque lamentablemente no se pudo ser competitivo como para buscar el podio, pero lo mejor fue que se dio un fin de semana con mucho apoyo de su gente en Rafaela.Estando siempre lejos de la punta por falta de potencia en el motor, Canela siempre dio el máximo y así se vio reflejado en la serie, llegando quinto al perder nivel en rectas, pero tanto en frenajes como en curvas, supo pasar rivales. En la final la situación fue diferente, porque no podía hacer frente a los autos de mayor rendimiento, y concluyó 13º, sumando buenos puntos, pero sin disfrutar del manejo como se esperaba. Así y todo, Juani está sexto en el campeonato.“Lamentablemente estamos lejos del nivel de punta, tuvimos una merma en el motor que nos complicó todo el fin de semana y más en la final. Cumplimos con terminar la carrera, en el puesto 13, y sumamos puntos. Agradezco a todos por el cariño que recibí este fin de semana que fue mucho, y ahora a pensar en el TN. Gracias al EM Racing por lo hecho el fin de semana, seguiremos trabajando”, manifestó Canela, decepcionado por no poder ser protagonista, pero con fe en poder cambiar la historia.