CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADAS

CUARTA FECHA DE FINALES ATRAPANTES Y MUCHA ACCCIÓN

La cuarta fecha de las Categorías Agrupadas Federadas generó grandes expectativas para las series y finales del domingo, con mucha acción en los relojes.







TC4000 del Sur fue el evento principal, donde Marcos Konjuh (Ford Falcon) se dio a sí mismo el regalo de cumpleaños: el triunfo en la final. El de Los Molinos ganó la serie más rápida pero no la tuvo nada fácil, porque el poleman y ganador de una serie con auto de seguridad, Mauricio Chiaverano (Chevrolet Chevy), fue por su segunda conquista de la temporada; no alcanzó. Konjuh ganó por poco margen sobre Chiaverano y Juan Cruz Federici Di Palma (Chevrolet 400) completó el podio, tras superar a Fabián Calcabrini (Chevrolet Chevy). Luciano Bredice (Ford Falcon) fue cuarto y sigue al mando del campeonato, aunque Chiaverano se puso más cerca, a seis puntos.



Dentro del Turismo Agrupado 1600 se dio una carrera muy cambiante, que tuvo dos partes por una bandera roja. Tras una buena largada, Leonel Giovacchini (Chevrolet Corsa) superó a Franco Scotta (Volkswagen Gol), pero en el pelotón se dio un accidente muy fuerte, donde Mauro Asensio (Volkswagen Gol) terminó volcando, con algunos daños de consideración en la chapería, pero afortunadamente sin consecuencias físicas para el rosarino, quien bajó muy apenado del vehículo.



El TA1600 se reanudó con una nueva partida, con tres giros cumplidos que se sumarían a los tiempos de la segunda parte. En una arremetida épica, Mauricio Bellizia (Chevrolet Corsa), quien largó 18º, llegó a ponerse entre los cinco primeros para el final de carrera, que tenía peleando a Giovacchini, Scotta, Martín Aranzabe (Toyota Etios), Leandro Andreani (Renault Clio), Nicolás Cipollone (Volkswagen Gol) y Patricio Pierobón (Toyota Etios). Intercambiaban la punta, el segundo, tercero y cada uno de los puestos. Pero comenzarían las incidencias a poco de terminar, un toque entre Aranzabe y Andreani eliminó al casildense, la rotura del motor de Pierobón dejó a otro en el camino, y Giovacchini luchó con Aranzabe hasta que un roce entre ambos dejó líder a Scotta, pero Bellizia tenía mayor ritmo y pasó a los tres, para llegar primero a la meta. No obstante, el de Villa Amelia debió esperar la suma de tiempos, y el triunfo quedó para el 'Flaco' Scotta, seguido por Leo Giovacchini, Nico Cipollone y recién cuarto Mauri Bellizia.



Previamente, el Turismo Agrupado Clase 2 tuvo una carrera apasionante del segundo hacia atrás, porque Darío Giudice (Fiat 128) punteó de comienzo a fin, mientras detrás lucharon por el segundo lugar Pablo Matich (Fiat 128) con Giuliano Rivosecchi (Fiat 128). En el lote de adelante, Franco Bosio (Fiat 128) fue un sentido abandono, mientras el podio se definía así. Rivosecchi sigue al frente del torneo pero Giudice se puso a apenas siete unidades.



En Monomarca Fiat, lo visto en pista cambió en la revisión técnica. Luego del gran espectáculo que brindaron Agustín Panci (Fiat Uno), Luis Patek (Fiat Uno) y Santiago Abad (Fiat Uno), tanto Panci como Patek quedaron excluidos y la victoria fue para Abad, quien tomó distancia en el campeonato, aprovechando esa sanción y el abandono de Alan Traid (Fiat Uno). Lucas Daniele (Fiat 128) y Rodrigo Hoyos (Fiat Uno) completaron el podio oficial detrás de Santi Abad.



Finalmente, la Promocional tuvo su carrera con pilotos invitados, donde Armando Savoretti (Fiat 600) se lució ganando con el auto de Nicolás Fernández, pero a su vez, en la competencia de titulares de la Clase B, el mismo bólido fue el ganador. En cambio, en Clase A la carrera de invitados la dominó Santiago Rossi con la unidad de Gaspar Fedeli y la de titulares Ramiro Masello.



La próxima fecha será el fin de semana del 9 de julio en Rosario.