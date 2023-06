CON AUSPICIO PROVINCIAL, SE CELEBRÓ EN ROSARIO EL FORO IBEROAMERICANO DE CENTROS COMERCIALES A CIELO ABIERTO

Expositores nacionales e internacionales se dieron cita en este evento organizado por la Came, del que participaron 500 representantes del sector comercial de todo el país.

Aviano participó del foro

Este miércoles, en la ciudad de Rosario, tuvo lugar el Foro Iberoamericano de Centros Comerciales a Cielo Abierto, un congreso internacional organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) que se propuso congregar expositores que pudieran dar cuenta de buenas prácticas y experiencias llevadas a cabo en materia de desarrollo de proyectos de este tipo. La apertura estuvo encabezada por el secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Juan Marcos Aviano, quien estuvo acompañado por el intendente Pablo Javkin; el presidente de la Came, Alfredo González; y su secretario General, Ricardo Diab.El Foro Iberoamericano de Centros Comerciales a Cielo Abierto se celebró en el Salón Metropolitano de Rosario, y contó con la presencia de más de 500 representantes de dispositivos comerciales de distintas localidades del país. Entre sus principales ejes desarrollados a lo largo de la jornada, se destacaron: evolución y tendencias en el desarrollo de centros comerciales a cielo abierto (CCA), experiencias de desarrollo, modelos sostenibles, gestión comercial, contexto económico del comercio minorista, tecnologías digitales, políticas públicas, gestión de cascos históricos. En ese marco, se llevó adelante un taller de experiencias en el cual el Gobierno de Santa Fe pudo exponer la política pública que lleva adelante para el desarrollo de los CCA en su territorio. Asimismo, el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti, expuso la estrategia provincial de desarrollo turístico.Al respecto, Aviano aseguró: “Es muy importante que podamos hacer en Rosario este Foro. Es una gran satisfacción poner en valor lo que venimos haciendo durante toda la gestión. Santa Fe tiene más de 70 paseos comerciales a cielo abierto, 24 de ellos están en la ciudad de Rosario y es por eso que queremos que sea declarada Capital Nacional de los Centros Comerciales a Cielo Abierto”.Por su parte, la directora de Promoción de la Competencia y Derechos del Consumidor, María Betania Albrecht, destacó: "Desde el gobierno provincial trabajamos en la promoción comercial tanto desde el lado del comerciante como el de los usuarios y consumidores. Por eso diseñamos una guía de buenas prácticas, que invita a los comercios a proponer a los consumidores una experiencia satisfactoria”.En tanto, el presidente de la Came, Alfredo González, manifestó respecto de los centros comerciales a cielo abierto: "Estos desarrollos motorizan toda la economía de nuestro país y fortalece no sólo a los comercios y servicios sino que también a la industria y todo lo que mueve el mundo empresario pyme. Hoy Rosario es una referencia importante en nuestro país con respecto a lo que es la generación de estos centros comerciales a cielo abierto”.Finalmente, el secretario General de Came y presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, apuntó: "Estamos convencidos de que los centros comerciales a cielo abierto son una gran alternativa de sostenimiento del comercio local y regional. En el día de hoy, en Rosario, tenemos la visita de seis dirigentes que son presidentes o referentes de centros comerciales y están compartiendo toda su experiencia, es clave poder volcarla en este ámbito”.PRESENTESParticiparon también del evento el secretario de Industria, Claudio Mossuz; los intendentes de Pérez, Pablo Corsalini, y de Casilda, Andrés Golosetti; la presidenta Comunal de Santa Rosa de Calchines, Natalia Galeano; entre otras autoridades políticas e institucionales de localidades y entidades comerciales argentinas y españolas.