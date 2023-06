Fiornovelli Sport Group obtuvo buenos resultados en Toay, tanto en Clase 2 con Santiago Lantella como en Clase 3 con Esteban Casais

TURISMO PISTABuen rendimiento con podio incluidoFiornovelli Sport Group obtuvo buenos resultados en Toay, tanto en Clase 2 con Santiago Lantella como en Clase 3 con Esteban CasaisFiornovelli Sport Group sigue sumando buenos resultados en el Turismo Pista, tras la victoria de Santiago Lantella en Concepción del Uruguay. El mismo volante, hizo podio otra vez al culminar tercero en Toay, mientras que Esteban Casais finalizó quinto en la Clase 3, en espectacular avance.Tras la clasificación, Lantella se ubicó como protagonista en Clase 2 al quedar cuarto, luego fue segundo en la serie y tercero en la gran final. El resto de los pilotos no pudieron terminar por diferentes razones, en una carrera accidentada. Martín Abeledo, Juan Palacio, Carlos Blanc y Federico Domínguez deberán esperar para tener revancha.Por otro lado, en Clase 3 se vio a Esteban Casais clasificando undécimo, expectante de poder tener un buen resultado final, y tras ser sexto en la serie, se veía un panorama duro por la enorme exigencia que es correr en La Pampa. Pero en la final, rápidamente supo avanzar, esquivar los graves incidentes que se dieron con algunos choques, y sobre el final, pudo pasar un par de rivales para llegar quinto, en una actuación fantástica.Lantella, desde el podio expresó: “Estoy re contento, los kilos nos hicieron penar y no podíamos competir contra los Uno Way, y teníamos que hacer una carrera inteligente. Tratamos de no hacer macana, de ir para adelante, y se fue dando nuestro podio al quedarse Lucas Bayala, y después superar a Martín, para finalizar terceros. Sumamos en esta fecha de puntaje y medio y terminar en el podio es increíble. Gracias a todo el Fiornovelli Sport Group, Juanjo Cassou en el motor y los sponsors”.La próxima fecha será el fin de semana del 23 de julio en Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.