Juani Canela fue protagonista parcial del domingo en Posadas, pero no pudo ver la bandera a cuadros por un despiste

TURISMO NACIONALAtacó, avanzó, pero no pudo concluirJuani Canela fue protagonista parcial del domingo en Posadas, pero no pudo ver la bandera a cuadros por un despisteEl sexto capítulo del certamen 2023 de Turismo Nacional, vio a Juan Ignacio Canela con mayor competitividad en la Clase 2, y un infortunio le impidió sumar fuerte otra vez. El de Rafaela, fue mejorando durante el fin de semana y en la final, estaba luchando contra los mejores de la divisional hasta que finalizó despistado.Tras un viernes complejo por un chaparrón, Canela quedó quinto en la primera clasificación, pero el sábado se dieron los mejores tiempos y allí, Juani mejoró al cuarto puesto. En la serie, no todo fue sencillo y renegando con los frenos, perdió un par de lugares y llegó en cuarta ubicación, lo que lo obligó a comenzar duodécimo la final del domingo.En la final, el auto estaba en mejores condiciones por el trabajo realizado por el Giacone Competición, y rápidamente comenzó un buen avance, en un lote donde se encontraban los cuatro primeros del campeonato. Llegó a superar a casi todos ellos, y cuando intentaba superar a Nicolás Posco, un piano le jugó una mala pasada y lo hizo perder el control del auto y desertar. La imagen viral del fin de semana se produjo inmediatamente después, con Juani sacándose fotos con los fanáticos misioneros, que lo apoyan como los de cada provincia que visita el TN.“El domingo logramos el mejor setup del auto, veníamos bien en la final. Durante el fin de semana renegamos un poco con los frenos, no quedaron bien asentadas las pastillas y bloqueábamos bastante, sobretodo en la última curva. Si bien teníamos una leve ida de trompa, el auto iba muy bien y podríamos haber avanzado hasta el cuarto o quinto puesto. Pido disculpas al equipo y a los sponsors porque tuve esa maniobra desafortunada con Nico Posco, frené arriba del piano y me llevó, cuando el auto tocó suelo ya se me había cruzado y termino en trompo”, manifestó Canela, con excelentes sensaciones.La próxima fecha será el fin de semana del 9 de julio en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.