Adrián Castagnani deja el TS Clase 3 tras el episodio del domingo

CAR SHOW SANTAFESINOAdrián Castagnani deja el TS Clase 3 tras el episodio del domingoEn una situación polémica, fue despojado del triunfo en San Jorge y sintiendo una enorme injusticia, tomó la drástica determinaciónEl piloto de Chabás ganó en pista una vez más en el TS Clase 3, y recibió una sanción que no comparte en absoluto, desde la sanción en sí como la del procedimiento de aplicación de la misma, y por ello definió no correr más en el Car Show Santafesino.“Después de haber ganado en pista el fin de semana en San Jorge, en la Clase 3 del Car Show, tomé la decisión de no participar más en lo que queda del campeonato 2023. Fuimos sancionados injustamente. No comparto la decisión del deportivo ni la aplicación de la sanción que tampoco concuerda con el reglamento. No quiero entrar en detalles, pero no es la primera vez que me pasa. Una lástima por el esfuerzo qué hace la gente para sumar, pero no voy a continuar de esta manera”, comunicó Adrián Castagnani, quien pretendía ser campeón e iba camino a lucharlo hasta el final, pero los ánimos quedaron totalmente trastocados por los hechos del domingo.Y completó: “Quiero agradecer a mi familia por el apoyo y a todo el equipo que a lo largo de estos años me ayudo para ser protagonista en cada fecha. Giacone Competición, Bender Competición, Raúl Fernández, Lucas Lorandini, Juan Pablo del Piccolo, Adrián Mattei y a todos los sponsors”.