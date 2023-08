CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADAS, GRANDES GANADORES EN UN FIN DE SEMANA DE INVITADOS

Las Categorías Agrupadas Federadas lograron una exitosa sexta fecha en San Nicolás, con un parque automotor cercano a los 100 autos y más de un centenar de pilotos, incluyendo invitados de renombre en Turismo Agrupado Clase 2 y Monomarca Fiat.

La primera final del domingo fue la de pilotos titulares de la Monomarca, con lluvia, que complicó a varios protagonistas que sufrieron despistes. No obstante, el show no faltó porque la punta de la carrera la intercambiaron entre cuatro pilotos, y en una definición increíble, en la última vuelta, Guillermo Signetto (Fiat Uno) se llevó la gloria doblegando a Juan Esteban Celiz (Fiat Uno). Alejandro Lima (Fiat Uno) completó el podio.



Ya con menos lluvia y empezando a secarse el asfalto, se corrió la final de invitados, donde Renzo Gace (Fiat 128) largó sexto, avanzó rápidamente y capturó la punta con el auto de Franco Bosio, para llevarse la victoria en medio de muchos pilotos de gran calidad. Segundo fue Matías Vitali (Fiat 128), bicampeón de la divisional, conduciendo el vehículo de Javier Rivosecchi. El tercer lugar fue para Iván Saturni (Fiat 128), reconocido campeón de Turismo Nacional y dueño de uno de los equipos del momento en el TN; como es habitual, corrió con Gustavo Gaydou.



La Promocional no se quedó atrás, con una gran cantidad de participantes y una competencia inclaudicable, con dos enormes protagonistas como Juan Manuel Manavella (Renault 4) y Nicolás Fernández (Fiat 600). El principio, Brian Lecoq (Fiat 600) saltó de tercero a primero, pero un roce lo relegó, y entre Manavella y Fernández se intercambiaron la punta toda la final, y en la penúltima vuelta, un toque casi deja a ambos afuera; se esperaron, para definir de manera leal, y en el cierre, faltando una curva, Fernández quiso volver a la punta pero se despistó, y Manavella pudo festejar como local. Lecoq y Leandro Méndez (Renault 4) subieron al podio.



Pero si de pasión deportiva se habla, el Turismo Agrupado 1600 tuvo otro enorme capítulo, donde Patricio Pierobón (Toyota Etios) y Franco Sánchez (Renault Clio) tuvieron una carrera tremenda entre ambos, pero luego de una neutralización, el rosarino dominó a placer, y el de Las Parejas tuvo que batallar con Mauricio Bellizia (Chevrolet Corsa) y el ex campeón Fabricio Frutero (Chevrolet Corsa). Sánchez ganó por segunda vez en el año, y Pierobón y Bellizia lo escoltaron en la celebración.



Luego de la carrera de película que tuvieron en Rosario, el TC4000 del Sur mostró otra pareja y cambiante final en el trazado nicoleño, con victoria de Marcos Konjuh (Ford Falcon). En un principio, Luciano Bredice (Ford Falcon) y Juan Cruz Federici Di Palma (Chevrolet Chevy) eran grandes candidatos, pero con gran ritmo, Mauricio Chiaverano (Chevrolet Chevy) fue avanzando y se quedó con el segundo puesto, en un domingo de muchas superaciones, fue ajustado triunfo de Konjuh, continuado por Chiaverano y Federici Di Palma.



Tras los pesos pesados, compitió la final de invitados de Monomarca Fiat, con triunfo de Gastón Grippo (Fiat Uno) con el auto de Juane Celiz. Segundo fue Sebastián Abad (Fiat Uno) con la unidad de su hijo Santiago, y el podio lo completó Emmanuel Di Santo (Fiat Uno), con el auto de Mario Oyarzo.



Cerrando el evento, el Turismo Agrupado Clase 2 tuvo la prueba de titulares, que como varias carreras de esta fecha, se definió en el último suspiro. Franco Bosio (Fiat 128) era líder hasta que claudicó, quedando Emanuel Aliata (Fiat 128) como líder, hasta que en los últimos giros Hernán Acosta (Fiat 147) le hizo gran oposición, lo superó, hubo revancha y compartiendo la cima, llegaron a las curvas finales, donde un toque los retrasó a ambos y Pablo Matich (Fiat 128) los dejó atrás para vencer en otra carrera de película.



La próxima fecha será el fin de semana del 17 de septiembre en el 'Parque de la Velocidad' de San Jorge.







