LA PROVINCIA INAUGURÓ LA 3° EDICIÓN DE PULSAR SANTA FE, EN ROSARIO

Inauguración de la 3° edición de Pulsar Santa Fe





El ministro de Cultura de la provincia, Jorge Llonch, encabezó este miércoles en Rosario la presentación de la 3° edición de Pulsar Santa Fe, Mercado de la Industria Audiovisual. El acto se llevó a cabo en el Gran Salón de Ciudad Cultural Lavardén.En la oportunidad, Llonch el titular del ministerio destacó la tercera edición de Pulsar en menos de cuatro años de gestión: “Eso quiere decir que no nos detuvo ni siquiera la pandemia”, aseguró.“El sector audiovisual fue fundamental para poder llegar a toda la provincia con todas las actividades artísticas, a través de los streaming. Fuimos los primeros en habilitarlos en época de pandemia, con más de 500 shows y también a través de la Escuela de Oficios Artísticos, cuyos cursos tuvieron más de 13.600 alumnos por año. El sector audiovisual fue uno de los más importantes en época de crisis”, afirmó el ministro.Además, en referencia a la apertura de una sede en Rosario de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), Llonch remarcó que “ningún programa de gobierno va a ser tan importante como una escuela. Obviamente que es importante un programa de un gobierno, como tenemos nosotros, pero las escuelas de Educación Artística son primordiales”.A su turno, el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Nicolás Batlle, valoró la realización de la 3° edición de Pulsar y agradeció la presencia de realizadoras y realizadores provenientes de distintos puntos de la provincia: “para nosotros es un honor acompañarlos, estamos muy felices, muy contentos”, señaló.Asimismo, destacó Ciudad Cultural Lavardén, donde funciona la Escuela Provincial de Cine y la de Animación y Nuevas Tecnologías que depende de la Enerc: “quiero poner en valor que ambas escuelas estén acá, porque se está generando una interacción que se va a intensificar. Para nosotros es un honor compartir ese espacio y todo lo que vamos a poder llevar adelante juntos”, concluyó el funcionario.Por su parte, la secretaria de Política e Innovación Sociocultural, Florencia Lattuada, ponderó el trabajo de realizadoras y realizadores de la provincia, cuyas obras audiovisuales “son necesarias y fundamentales para la soberanía cultural. No hay mejor manera de contar nuestras historias que a través de nuestras voces; poder mostrar las maneras que nosotros miramos el mundo y contar desde nuestros territorios”.En tanto, el director de Innovación Sociocultural, Franco López Andreoli, destacó que la nueva edición de Pulsar es posible “gracias a las políticas públicas que lleva adelante el Ministerio de Cultura, que no serían posible sin el gran trabajo de todo el equipo”.“La industria audiovisual genera valor y dinero para nuestra comunidad. Además, en los momentos que corren, hacer este tipo de eventos y mantener programas es una decisión política”, completó Andreoli.PRESENTESDel acto participaron también el diputado nacional Roberto Mirabella, Rober Benegui (director Provincial del Boleto Educativo Gratuito), Marianela Blangini (directora Provincial de la Delegación del Gobierno de la Provincia en Rosario), Claudio Mossuz (secretario de Industria), Nora Araujo (directora provincial de Espacios Culturales), Lisandro Cavatorta (concejal de Rosario), Cecilia Diez (gerenta de Asuntos Internacionales e Institucionales Incaa), Rodrigo de Echeandía (gerente de Exhibición y Audiencias en el Incaa), Camila Rocha (subgerenta de Exhibición Incaa, a cargo del canal y plataforma CINE.AR y el Cine Gaumont), Juan Pablo Zaffanella (subgerente de Desarrollo Federal Incaa), Gabriel Rojze (rector de Enerc) y Agustín Álvarez (coordinador de Enerc), entre otras autoridadesPULSAR 2023En su edición 2023 cuenta con 44 proyectos, entre largometrajes, cortometrajes, series y animaciones en etapa de desarrollo.Las actividades incluyen 11 encuentros de sinergia entre profesionales, empresas y cámaras de la industria. En la Sala de las Miradas de Ciudad Cultural Lavardén, Pulsar invita a todas las edades a recorrer Narrativas Pulsar, experiencias inmersivas diseñadas por profesionales y cooperativas de la provincia.Durante la semana Pulsar Santa Fe se proyectarán gratis producciones cinematográficas, ficciones y no-ficciones, realizadas con el acompañamiento de la provincia de Santa Fe como también cortometrajes animados del ciclo Cine Bonsai del INCAA. La Muestra Audiovisual de Pulsar se realiza desde el jueves 3 al domingo 6 de agosto, de 18 a 22:30 horas, en El Cairo Cine Público (en la ciudad de Rosario) y de 20 a 22:30 , en Cine América (en la ciudad de Santa Fe). También tendrá su recorrido itinerante por diversas localidades de la provincia.La programación completa puede consultarse aquí OTRAS EDICIONESEn 2021, Pulsar se desarrolló en la sede de Gobierno de Rosario. Durante seis días se experimentaron instancias de formación y desarrollo para 29 proyectos, que participaron de un programa de capacitación con profesionales de la industria, expusieron en una jornada de pitch y se llevaron premios de incentivo y apoyo durante el cierre de la actividad, llevada a cabo en la terraza de Ciudad Cultural Lavardén.Pulsar se transformó en el espacio para el Encuentro Nacional Corredor Audiovisual Argentino y la Red de Film Commission Argentina. Durante la semana permaneció abierta al público la muestra de proyectos regionales con propuestas transmedia, relatos para visualizar en 360 y realidad expandida. Paralelamente, se disfrutó de la exhibición de producciones audiovisuales abiertas y gratuitas de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos en salas de cine, espacios públicos de 36 localidades y en El Cairo Cine Público de Rosario.La segunda edición, en 2022, se realizó durante cuatro días en El Molino Fábrica Cultural de Santa Fe, donde 55 proyectos audiovisuales participaron del Mercado que integró consultorías; encuentros de sinergia; reuniones de negocios con players nacionales e internacionales, capacitaciones virtuales, workshops sobre nuevas narrativas y experiencias de Nuevas Narrativas para todo público. Se entregaron premios a servicios y proveedores santafesinos para acompañar e impulsar sus proyectos.Entre otras actividades, se llevó a todos los participantes del mercado a Rincón a conocer Sapukay, el histórico rancho de Fernando Birri donde se hizo la presentación del proyecto Archivo Birri que reúne el acervo personal del artista santafesino.