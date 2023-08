Milei reveló cuánto cuesta dolarizar la economía

Ayer, ante los empresarios reunidos en el Consejo de las Américas, Milei insistió con su propuesta de eliminar el Banco Central y dolarizar la economía: "Uno de los puntos más destacados de nuestro programa es nuestra propuesta en el plano monetario, que busca a la postre cerrar el Banco Central. Ahí han hecho distintas críticas desde distintos sectores. Nosotros tenemos argumentos por los cuales hay que dolarizar", dijo.En otra parte de su exposición, Milei afirmó: "Los liberales tenemos en claro cómo se resuelve, con propiedad privada, sistema de precios y sin intervención del Estado, pero esa no es la solución que prefieren los políticos, antes prefieren la garra del Estado"-Al hablar de su propuesta geopolítica, indicó: "Somos defensores de la paz, del libre comercio, somos defensores de la democracia y sobre todas las cosas somos defensores de la libertad, y eso implica un claro alineamiento de geopolítica, que incluye a EEUU e Israel".Dirigiéndose a los empresarios presentes, sostuvo: "No se dejen robar por un conjunto de delincuentes llamados políticos. Sean libres, no se dejen estafar, porque son ellos los que les meten la mano en los bolsillos, son los que han hecho que este país sea una miseria, pongámonos de pie y volvamos a ser grandes nuevamente".