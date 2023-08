PEROTTI: “EL POTENCIAL DE SANTA FE HAY QUE LLEVARLO AL MÁXIMO”

Presidente Roca





El gobernador Omar Perotti visitó este jueves diferentes localidades del departamento Castellanos donde habilitó importantes obras viales para la producción y firmó convenios del programa Caminos de la Ruralidad. La inversión provincial supera los 6.850 millones de pesos.En la recorrida, el gobernador sostuvo que “estamos recorriendo obras, algunas inaugurándolas, en otras viendo el importante grado de avance. Esto se da en cada pueblo y en cada ciudad de la provincia. Cada uno tiene obras y esto es muy bueno, porque es la forma en la que los pueblos sienten el acompañamiento para su crecimiento. Las obras motivan a su gente. También es una caricia hacia quienes han decidido vivir en los pueblos, crecer desde allí y equilibrar a la provincia poblacionalmente”.Sobre los Caminos de la Ruralidad, Perotti destacó que “estamos llegando a los 1.218 kilómetros en toda la provincia. Tener un vínculo directo con los productores y las comunas ha permitido llevar este programa adelante. Es uno de los mayores programas que va a darle a la producción un salto importante para poder sacar la producción y darle a los productores un impulso adicional a su esfuerzo cotidiano”.“Por eso queremos que sea ley este programa. La provincia de Santa Fe tiene un perfil agrícola, ganadero, agroindustrial y agroalimentario. Pensarla tantos años sin tener un programa de caminos rurales es haber jugado un partido con muchos menos jugadores. El potencial de Santa Fe hay que llevarlo al máximo y una de estas cosas es garantizar su continuidad”, agregó.En cuanto a viviendas, Perotti expresó que “es una de las instancias de mayor empeño en la que hay que seguir trabajando siempre. Hemos entregado 10 mil viviendas y tenemos otras 10 mil en marcha. Parecen muchas, pero hay un atraso de años, y hoy hay 100 mil familias inscriptas. Es decir, hay que continuar este ritmo, no hay que interrumpir nunca y, en lo posible, tratar de ver cómo se pueden incrementar los programas para achicar esa diferencia”.En tanto, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, sostuvo estas obras “marcan un antes y un después. Al inicio de esta gestión, las obras viales y los caminos de la ruralidad siempre fueron una de las prioridades más importantes. No en vano llegaron pedidos, no solamente de estas localidades que son aledañas, sino aquellas que sirven para la conexión, como son Pueblo Marini, Ramona y toda esta gran zona del departamento, que realmente necesitaba de una ruta que no solamente pudiera comunicarla, si no que se pudiera transitar como corresponde”.PRESIDENTE ROCAEn primera instancia, Perotti inauguró la obra de repavimentación de 3.100 metros de longitud de la Ruta Provincial (RP) N°70 - tramo Ruta Nacional (RN) N°34 y RP N°13, que beneficiará a unos 10 mil santafesinos y que demandó una inversión oficial de 255 millones de pesos.Allí, el presidente comunal de Presidente Roca, Marcelo Lorenzo Boco, indicó que “esta es una obra emblemática, que venimos gestionando hace tanto tiempo y gracias gobernador porque llegó. Vamos a seguir cada día gestionando y esforzándonos para que Roca tenga más acceso, más seguridad, más salud, más educación, para que se sientan más seguros, protegidos y a gusto en su lugar”.SAN ANTONIOSeguidamente, el mandatario santafesino habilitó las obras de repavimentación de la RP N° 70, tramo RP 13 y RP 65-s, con una inversión de 4.600 millones de pesos. Además, firmó el acta de intención de Caminos de la Ruralidad de San Antonio y Castellanos, que beneficiará a productores agropecuarios y a establecimientos educativos.En la oportunidad, el presidente comunal de Castellanos, Diego Audino, agradeció “esta obra esperada y muy importante para la región. A la vez, la importancia que tiene para nosotros firmar el convenio de Caminos de la Ruralidad, con lo que vamos a dar mejor conectividad a la escuela, a nuestra zona productiva, los tambos y todo lo que produce nuestro campo”.VILAA continuación, las autoridades recorrieron las obras de viviendas y cloacas que el gobierno provincial lleva a cabo en la localidad de Vila.Las viviendas, que se construyen en el marco del programa nacional Casa Propia - Construir Futuro, cuentan con una inversión de 198.449.721,25 pesos a mayo de 2022. El complejo habitacional cuenta con 34 unidades de dos dormitorios, de las cuales, dos estarán destinadas a personas con discapacidad motriz. Las mismas se emplazan sobre las calles María L. De Basualdo Norte, 25 de Mayo Norte y Saavedra Este.En tanto, los trabajos para la ejecución de la primera etapa del sistema de desagües cloacales en Vila, representa una inversión de $ 213.683.162,68, a valores de agosto 2021, y beneficiará a 1.500 habitantes de la localidad.La primera etapa de la obra consistió en la ejecución de la red cloacal, la estación elevadora, con la cañería de impulsión correspondiente, y la planta de tratamiento de líquidos cloacales compacta de barros activados.