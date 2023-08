PEROTTI INAUGURÓ EL NUEVO EDIFICIO DE UN JARDÍN DE INFANTES POSPANDEMIA EN EL BARRIO FAVALORO DE SANTA FE

En la capital provincial, el gobernador también recorrió las obras de ampliación del Centro Observadores del Espacio (CODE); y participó de la inauguración de la Oficina Nacional de Migraciones.

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, dejó inaugurado este martes el Jardín de Infantes pospandemia N°384, en el barrio Favaloro de la ciudad de Santa Fe, obra que demandó una inversión de 169.000.000 de pesos. Además, recorrió las obras de ampliación del Centro Observadores del Espacio (CODE), y participó de la inauguración de la Oficina Nacional de Migraciones.Durante la inauguración del Jardín de Infantes, el gobernador remarcó que esta etapa inicial en la educación “es única e irrepetible, por eso queremos incorporar al sistema a todos los chicos y las chicas desde 4 años, universalizando la Sala de 4 años, generando y creando los cargos necesarios para que no nos quede nadie desde esa edad fuera del sistema. Eso requiere infraestructura”, dijo.En ese sentido, Perotti explicó que “cualquiera de nosotros a cualquier edad puede terminar la escuela primaria si quiere, puede terminar la secundaria, puede empezar una carrera terciaria o universitaria, pero no puede empezar el jardín. Por lo cual, si se pierde esta etapa, perdemos la posibilidad de que lo hagan. Por eso nuestro interés principalmente en que todos los niños y las niñas en la edad más temprana puedan estar, para aprovechar desde aquí ese aprendizaje”, agregó.“Por eso -continuó el gobernador-, hemos puesto especial hincapié en el programa de 100 Escuelas, en el programa de Jardines, a lo largo de toda la provincia. Esto que ustedes están viendo aquí, se está dando en distintos lugares de la provincia. En cada pueblo y en cada ciudad hay obras, y muchas de ellas tienen que ver con la educación”.Luego, al recorrer las obras del CODE, Perotti expresó que hacer esta obra “es estar cumpliendo con todos los santafesinos y con una institución que se ha sabido ganar el respeto y la consideración por su dedicación”. Asimismo, recordó que la obra fue abandonada, pero fue retomada por la provincia, “se puso en marcha, se avanzó y hoy la tenemos para disfrutar”.En ese sentido, aseguró que “la ciudad gana un hermoso espacio y la reparación a una institución que lo tuvo mucho tiempo sin usar. La gente va a encontrar en este lugar un atractivo adicional a los que tiene Santa Fe, para sumar no solamente al conocimiento de los temas espaciales, sino también como una alternativa a qué cosas hacer cuando se visita la ciudad. Este va a ser uno de los destinos de atracción importante que estamos agregando hoy, no solamente para los santafesinos, sino para toda la provincia”.Por último, al participar de la inauguración de la nueva Oficina de Migraciones, el gobernador destacó que “es una gran satisfacción poder sumar equipamiento de calidad y tecnología que nos dé un servicio más ágil. Sin duda que esto iguala oportunidades. Además, el comercio exterior tiene en los trámites migratorios un aliado o un obstáculo. Nosotros estamos removiendo obstáculos con la posibilidad de que esta oficina esté abierta aquí, descentralizando Rosario, acercándolo a este lugar y dándole a Santa Fe la internacionalización de su aeropuerto”, concluyó Perotti.JARDÍN DE INFANTES POSPANDEMIA N°384El establecimiento educativo -ubicado en calle Juan Bautista de la Salle, entre Pasaje Simoniello y Santiago de Chile-, cuenta con una matrícula de 80 alumnos y venía funcionando en el edificio de la Escuela Primaria N°48 “Prof. Maximio Sabá Victoria”.El nuevo Jardín posee una superficie de 676 m² (entre superficie cubierta y semicubierta) y cumple con premisas ambientales como recuperación de agua de lluvia para uso sanitario, calefacción por piso radiante con aporte solar, producción de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos conectados a la red, eficiencia energética en la envolvente, iluminación led y artefactos de alta eficiencia.Allí, el ministro de Educación, Víctor Debloc, destacó “la importancia de la traza de las escuelas primarias para construir otros espacios institucionales, porque son las que van asumiendo la construcción de los niños que vienen antes, desde los 3 o 4 años. Que valioso que es esto, porque van construyendo las trayectorias únicas, continuas, completas que inician tempranamente en una sala de 3 o de 4 años”.Por su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, afirmó que "tenemos una felicidad adicional, hemos inaugurado jardines como estos en otras localidades, pero que sea en la ciudad de Santa Fe sentimos una emoción adicional porque es nuestra ciudad a la que amamos, en un barrio que requiere de infraestructura educativa. La necesidad estaba y la respuesta es lo que nosotros acompañamos en este tiempo de gobierno".Mientras, la directora de la Escuela N°48, Mónica Genaro, manifestó que “es un día muy importante para nosotros, un día de celebración. Este Jardín surge como una necesidad de la comunidad de este barrio que hoy ve como se hace realidad ese sueño”.En tanto, el presidente de la Vecinal “Barrio Dr. René Favaloro”, Pablo Sili, dijo que “esto significa un logro real y concreto para el barrio, que va a mejorar la vida de nuestras infancias. Esta era una de las mayores demandas y necesidades de la gente del barrio, y ahora tenemos este jardín modelo”.Del acto participaron también el senador por el departamento La Capital, Marcos Castelló.OBRAS EN EL CODEPerotti también realizó una recorrida por las obras de ampliación del edificio del Centro Observadores del Espacio (CODE), ubicado en Av. Almirante Brown 4998 de la ciudad de Santa Fe, donde también se construye un nuevo Planetario Digital -con capacidad para 70 personas-, incluyendo el proyector de alta definición y el sistema de sonido.El proyecto terminado tendrá una superficie cubierta de 525 m², semicubierta de 160 m², y más de 450 m2 de explanadas abiertas que permitirán la realización de actividades al aire libre. Hasta el momento la inversión de la provincia alcanza los 335.909.683,82 pesos.Allí, Frana se refirió a la primera etapa de la obra: “Se trata de un equipo de primer nivel, de última generación, que la ciudad de Santa Fe merece. Ya se realizó la obra de infraestructura para poder instalar este equipamiento, en esta primera etapa, mientras se realiza la otra etapa más administrativa con algo más del museo”.Por su parte, el director del CODE, Jorge Coghlan, recordó que “la obra tendría que haber finalizado en 2017. Comenzó en 2018, se abandonó en 2019 y, en diciembre de ese año, el gobernador me adelantó que cuando asumiera su cargo se iba a ocupar de la obra. Y así fue, a pesar de la demora que hubo por la pandemia. Hoy tenemos un complejo tres veces más grande de lo que era el CODE antes y que es único, no solo en el país sino en relación con los observatorios de muchas partes del mundo”, enfatizó.Finalmente, Coghlan detalló que “el gobierno también adquirió una estación meteorológica de última generación que la vamos a instalar en los próximos días. El año próximo vamos a contar con un observatorio de radio astronomía en este complejo, además del museo y la biblioteca pública y el planetario”.INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DE MIGRACIONESFinalmente, el gobernador participó de la inauguración de la Oficina de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) en la ciudad de Santa Fe, ubicada en la planta baja del edificio del Correo Argentino (en la esquina de las calles Mendoza y Rivadavia).En esta delegación los ciudadanos del centro-norte provincial podrán realizar todos los trámites de la DNM (residencias, certificaciones, DNI y todo lo vinculado a la integración y movilidad de los migrantes) sin necesidad de trasladarse a la delegación de Rosario.La directora provincial de Migraciones, Florencia Carignano, resaltó que esta oficina es importante, porque “desde acá tenemos que hacer funcionar el Puerto de Santa Fe, si está Migraciones va a estar Aduana y eso va a hacer que funcione, exporte e importe; van a estar los inspectores del aeropuerto, lo que va a permitir su internacionalización; también se va a poder tramitar el DNI y el Pasaporte. Hoy logramos la promesa de que en 24 horas los santafesinos puedan generar” esta documentación; y también se va a poder “realizar la autorización para que los menores puedan salir del país. De esta manera, seguimos federalizando y descentralizando”.Por su parte, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, agradeció “a todos los que hicieron posible esto. Cuando el gobernador planteó la internacionalización del Aeropuerto de Sauce Viejo, un logro muy importante para todo el centro norte de nuestra provincia, tener migraciones allí y esta oficina la respuesta de todos los actores involucrados fue inmediata. Por eso, firmamos un convenio de colaboración entre la provincia y migraciones en febrero y llevamos este trabajo juntos adelante”.Por último, el director de Registro Nacional de Personas, Santiago Rodríguez, sostuvo que “se juntan en este acto dos cosas que trabajamos de manera conjunta con el gobierno provincial, desde el Ministerio del Interior, que tiene que ver con la inauguración de la oficina de Migraciones y la entrega de este equipamiento, la inversión más importante para el Registro Civil de la provincia, de equipos de toma de trámites, más de 10 fijos y más de 100 móviles, fundamentales para que las personas puedan tramitar DNI, Pasaporte y el CPI”.Participaron también de la actividad la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; el secretario de Prácticas Socio Comunitarias, Ignacio Martínez Kerz; y el cónsul de Bolivia, Sixto Valdéz; entre otras autoridades.