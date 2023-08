PEROTTI INAUGURÓ LA RED DE WIFI SANTA FE + CONECTADA EN DOS NUEVAS ESCUELAS DE LA CIUDAD CAPITAL

Perotti encabezó este martes la inauguración de Santa Fe + Conectada para dos nuevas escuelas de la capital provincial.



El gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó este martes la inauguración de Santa Fe + Conectada para dos nuevas escuelas de la capital provincial, un programa que permitirá ampliar la inclusión digital y reducir la brecha tecnológica que se evidenció con nitidez durante la pandemia de Covid-19. Las escuelas que su sumaron al programa son: la Nº 6385 "Adelia Di Carlo" y la Nº 326 "Patriarca de la Federación".En la ceremonia que se llevó a cabo en la sede de la Escuela Nº 6385 "Adelia Di Carlo" del barrio Villa Hipódromo de la ciudad de Santa Fe, Perotti reconoció que “esto va mucho más allá de un programa con base en las escuelas, pero es con base en la educación, porque es lo más importante. Y es aquí donde nosotros tenemos la posibilidad ya de estar en 134 barrios populares de las dos grandes ciudades, Rosario y Santa Fe, comenzando todas las conexiones en las escuelas”.Al respecto, Perotti recordó que durante la pandemia muchas familias debían elegir entre usar el paquete de datos de los teléfonos celulares para trabajar o para uso pedagógico, “por eso empezamos por aquí. Allí pasó algo que no va a pasar más”.Esto ocurría “en las zonas más alejadas de la provincia, pero pasaba también en las dos grandes ciudades, donde sí hay internet, pero no en todos los barrios, no en todos los sectores, porque hay sectores donde las compañías no les interesa llegar ni tender fibra óptica, y allí tiene que llegar el Estado, y allí está llegando el Estado para generar igualdad de oportunidades”.En ese sentido, mencionó que tener “internet de calidad en cada una de nuestras escuelas ayuda también cuando esa fibra para llegar a este establecimiento cruza por el barrio, y lleva a las instituciones de salud y de seguridad a estar también conectadas, y eso nos va a habilitar a que todo ese sector cercano a esta escuela también pueda estar accediendo” al servicio.Además, el mandatario santafesino sostuvo que “estamos generando una escuela que tiene las mismas posibilidades que cualquiera en la provincia, que cada uno pueda usar esta herramienta desde el primer día al máximo, no que nos conformemos o tengamos un internet de uso administrativo, un poquito de internet pero en tal cosa no nos permite navegar, no tiene la velocidad, no podemos generar programas, no podemos generar conocimientos y búsquedas como nos planteaban cada una de las que aquí habló, desde la directora, desde los alumnos”.Perotti recordó que la implementación del programa “demoró un año y medio en las dos cámaras, por qué no lo tuvimos antes, un año es una camada entera de gente que se nos va sin poder tener las herramientas. Ahora en lo que queda del año, van poder sacarle el jugo, poder aprovecharlo, porque eso habla después de cómo ellos se presentan para seguir estudiando o cómo se presentan para trabajar, si han podido desarrollar conocimientos en las herramientas que hoy se piden”.Por último, se refirió a las directoras, equipo educativo y estudiantes: “Van a contar hoy junto a todo su plantel docente de una herramienta para educar mejor, para educar de una manera que hoy los tiempos requieren; y a cada uno de ustedes a disfrutarlo, a contarlo en casa porque en casa también lo van a poder usar”.“ES CERCANÍA”Por su parte, la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, expresó que “para nosotros Santa Fe + Conectada es mucho más que un programa de gobierno, es la cercanía con niños, niñas, para que toda la comunidad pueda tener acceso a esta forma de comunicarse que abre un universo enorme de posibilidades. Hoy el acceso de internet de alta calidad, lo que representó para la comunidad educativa en pandemia, y como decía el gobernador Perotti, qué bueno hubiese sido haberlo tenido antes”.Mientras tanto, la directora provincial de Tecnologías Educativas, Romina Indelman, brindó detalles del programa Santa Fe + Conectada, que es “llevar fibra óptica, que nos permite tener internet de calidad. Sabemos que hoy tenemos que estar conectados, a cualquier edad, desde los más chiquitos a los adultos, en cualquier sistema: nuestras casas, las escuelas, el trabajo, y este programa es eso, llevar internet de calidad a cada uno de los rincones de nuestra provincia, y no dejamos de lado la educación, por eso hoy estamos conectando a todos los establecimientos educativos de la provincia, porque lo que buscamos es la igualdad”.La secretaria de Educación, Rosa Cencha manifestó que “es una gran y buena noticia saber que en esta escuela contamos con esta herramienta tan valiosa, que implica atravesar la dimensión administrativa y organizativa de la institución educativa, que es fundante y fundamental para que el proyecto institucional de las escuelas sea puesto en valor y sea una realidad; y la dimensión pedagógica, que se ve potencialmente enriquecida, porque hoy no podemos no incluir en el desarrollo personal y pedagógico a las nuevas tecnologías, así que bienvenida esta herramienta”.En tanto, la directora la directora de la escuela N°6385 "Di Carlo", Claudia Roldán, dijo que con la nueva conexión de wifi “progresamos y apostamos nuevamente a continuar educando y creciendo con nuestros niños, vivimos en un mundo tecnológico y esta es una demanda creciente y ya no es un lujo es una necesidad que forma parte de nuestra vida cotidiana”.PRESENTESTambién estuvieron presentes los secretarios de Políticas Sociocomunitarias, Ignacio Martínez Kerz; de Tecnologías para la Gestión, Sergio Bleynat; el subsecretario de Educación, Waldo López; la directora del establecimiento N° 326 “Patriarca de la Federación” que funciona en el turno vespertino, María Pía Franqueira; y la delegada de la Regional N°4 de Educación, Mónica Henny; entre otros.ANTECEDENTESEn junio pasado, el propio Perotti había puesto en marcha en la Escuela de Enseñanza Técnica EETP 387, de la ciudad capital, el programa provincial Santa Fe + Conectada, un servicio de wifi libre que incorpora infraestructura tecnológica de calidad a jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y técnicas del sistema educativo provincial.Desde el plan se impulsa el tendido de una red de internet WiFi 6 con tecnología de última generación en 134 barrios populares en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Asimismo, con Santa Fe + Conectada se ampliará y modernizará la infraestructura del sistema de conectividad de la provincia, promoviendo la inclusión digital, la transformación educativa y la reducción de brechas tecnológicas, productivas y de género con un desarrollo sustentable.