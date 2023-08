Suma fija: una provincia no va a pagar el bono para trabajadores

La provincia de Santa Fe no pagará la suma fija de $ 60.000 para trabajadores registrados anunciado el domingo por el ministro de Economía, Sergio Massa Así lo confirmó este martes el titular de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social local, Juan Manuel Pusineri.La provincia de Santa Fe no pagará el bono de $ 60.000"La provincia de Santa Fe no va a pagar el bono, va a pagar la paritaria. Es una decisión, aplicamos un acuerdo paritario", puntualizó el funcionario en diálogo con Cadena 3 Rosario . "La medida nacional invita a las provincias a adherirse. Nosotros aplicamos el acuerdo que tenemos", amplió.De acuerdo a la iniciativa aún pendiente de reglamentarse en el Boletín oficial , la liquidación por parte de los ejecutivos provinciales y municipales será a modo de adhesión."Las provincias definirán si acompañan la decisión del Gobierno nacional", explicó el lunes la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos , en conferencia de prensa, aunque insistió en que "tienen una situación financiera equilibrada".El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el pago de una suma fija de $ 60.000 para trabajadores privadosPara Pusineri, en el distrito rige el acuerdo paritario que "se terminó de definir hace días"."Tenemos un 25 por ciento de aumento sobre los salarios de febrero. Se suman más aumentos y cláusulas de actualización automática", destacó."El salario de los trabajadores públicos de Santa Fe estuvo algo por encima de la inflación anual en 2021 y 2022. En 2023 al menos vamos a estar empardando la inflación con las cláusulas gatillo", concluyó.