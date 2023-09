Ale Bucci Racing marcó la pole con Torrisi, ganó series con Eluchans y Martínez, y este último fue 2º en Toay para escapar en la punta

TURISMO NACIONALSolo faltó el triunfo en un gran fin de semanaAle Bucci Racing marcó la pole con Torrisi, ganó series con Eluchans y Martínez, y este último fue 2º en Toay para escapar en la puntaAle Bucci Racing completó una gran décima fecha de Turismo Nacional Clase 2, donde se logró protagonismo con varios integrantes de la plantilla en Toay, La Pampa. Thiago Martínez escapó en la punta del campeonato logrando un 2º lugar final, pero también ganó su serie, algo que hizo Juan Martín Eluchans en la propia, y además, Alejandro Torrisi había obtenido la pole con el tiempo del viernes.Los tres días de actividad fueron de festejos para el equipo de Villa Gobernador Gálvez, aunque no todos pudieron conseguir un resultado óptimo. El viernes, Ale Torrisi marcó la pole (17ª del equipo) y la lluvia sabatina no permitió cambios, así que el villagalvense esperaba ir por la victoria, aunque en la serie perdió lugares. En las restantes dos, ganaron autos de Alejandro Bucci: Juan Martín Eluchans y Thiago Martínez hicieron su parte para llevar el historial del equipo a 45 victorias en series dentro del TN Clase 2, en 86 presentaciones.Para la final, la batalla por los puntos del campeonato tenía como contendientes a tres volantes del Ale Bucci Racing, donde Martínez fue quien mejor pudo aprovechar, llegando 2º, cargando kilos pero logrando ventaja en la tabla, con un Nicolás Posco que se atrasó y quedó 28 puntos atrás. En tanto que Torrisi finalizó 7º. Todos los autos que llegaron sumaron: Martínez 2º, Torrisi 7º, Cristian Vaira 14º, Bautista Damiani 15º, Mariano Sala 16º y Posco 18º. Desertaron Eluchans, Gabriel Scordia y el debutante Favio Grinovero.Martínez, tras registrar el podio, destacó: “Estoy contento por el resultado, estoy muy feliz de estar acá, dimos todo para ganarla pero era para pensar y analizar para el campeonato también. El Ale Bucci Racing me entrega un auto excelente, pero ahora ya tenemos que ponernos a trabajar para El Calafate porque será un circuito trabado y los kilos se van a sentir y mucho. Hay que correr con la cabeza y es lo que venimos haciendo, sin entrar en roces innecesarios. Es para felicitar a todos con los que nos vinimos peleando porque ir a más de 240 km/h venir tres juntos y frenar, meter el auto y respetarnos es difícil”.La próxima fecha será el fin de semana del 15 de octubre en El Calafate, Santa Cruz.