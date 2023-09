Con más participación que en las Paso, cerró la votación y arranca el escrutinio de las elecciones provinciales

El debate que se realizó el domingo pasado en los estudios de El Tres.El fenómeno Milei también influyó en las campañas de Unidos y Juntos. Tanto que Pullaro fue el primero en decir que si su candidata presidencial Patricia Bullrich no llega al balotaje nacional votará por el libertario, algo que luego repitió el gobernador Omar Perotti –primer candidato a diputado provincial– para el caso de que quien no pase a una segunda vuelta el 22 de octubre sea Sergio Massa.Lewandowski se diferenció del mandatario, algo que a la vez expuso una diferencia importante entre la campaña de Juntos y la de Unidos. El oficialismo, convulsionado tras el pésimo resultado en las Paso, fue un canto a la descoordinación, con el actual jefe de la Casa Gris por su lado y el aspirante a sucederlo por el otro. Mientras que el principal frente opositor intentó mostrar una idea de equipo coordinado, a pesar del origen partidario diferente y los chispazos que hubo en las Paso, entre Pullaro, la primera candidata a diputada provincial –la socialista Clara García– y el intendente Pablo Javkin, que va por la reelección en Rosario.Gobernabilidad en la miraDe hecho, Pullaro siente tan cerca la posibilidad de ser electo que gran parte de la campaña la dedicó a apuntalar la de la lista de diputados provinciales García, que compite con la de Perotti, y con las que encabezan Amalia Granata (Unite), Carlos del Frade (Frente Amplio Solidario), Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) y Juan Argañaraz (Viva la Libertad).Quien gana la elección de diputados se queda con una de las llaves maestras de la gobernabilidad, pues el sistema de representación de Santa Fe le otorga a la lista que sale primera, aunque sea por un solo voto, una mayoría automática de 28 diputados sobre 50. El resto de las fuerzas se reparten las 22 que quedan por sistema Dhont.La actual oposición, que ganó con Miguel Lifschitz a la cabeza de la lista la elección de diputados provinciales de 2019, conservó gracias a ese resultado importantes resortes de poder tras su salida del gobierno y desde allí condicionó a la actual gestión. Perotti aspiraba a lo mismo cuando decidió postularse para la Legislatura, pero tras el resultado de las Paso –en la que Unidos le sacó 90 mil votos de ventaja a Juntos– su objetivo entró en el terreno de lo incierto y en el peronismo, donde hay mucha disconformidad con su forma de conducción política, preparan las facturas para el caso de que finalmente sea derrotado.La hegemonía del PJ en el Senado también aparece en riesgo tras las Paso, pues Unidos hizo gran elección también y cree posible quedarse con las bancas en siete departamentos en los que, si gana, el representante cambiará de color político.Controlar ambas cámaras legislativas es la aspiración de Pullaro, cosa que de darse abriría un escenario que no tuvieron ni el propio Perotti, ni ninguno de los tres gobernadores del Frente Progresista (Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz), y que le permitiría dar impulso a reformas de fondo, incluida la constitucional.Lo que se juega en RosarioAdemás, en las elecciones de este domingo se renuevan las autoridades de 46 Intendencias. La más importante y en la que aparece la disputa más intensa es la de Rosario, donde hay una inédita pulseada entre dos, una especie de balotaje de hecho que protagonizan el actual intendente Pablo Javkin (Unidos) y el referente de Ciudad Futura Juan Monteverde, que hizo un acuerdo con el peronismo y dejó afuera en la interna de Juntos Avancemos a Roberto Sukerman.