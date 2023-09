El mal clima afectó el desarrollo de la novena fecha del TN Clase 2, y Renzo Bustamante no pudo afrontar la final

TURISMO NACIONALSe quedaron con las ganasEl mal clima afectó el desarrollo de la novena fecha del TN Clase 2, y Renzo Bustamante no pudo afrontar la finalEl Turismo Nacional tuvo en Buenos Aires un gran evento que quedó inconcluso, o mejor dicho, concluido sin el plato fuerte de las finales. Renzo Bustamante, de buena serie, esperaba progresar aún más en la final pero el clima jugó una mala pasada y se debió aplazar la final del domingo.Las intensas lluvias pusieron en condiciones críticas el autódromo ‘Oscar y Juan Gálvez’, y si bien por momentos mejoraba la situación y los autos circularon para analizar la largada, el spray que se levantaba fue determinante para que una carrera donde se inscribieron casi 50 autos, no era para llevarse adelante en ese panorama. Los pilotos y dirigentes acordaron la suspensión de la carrera, a pesar de tener la presión de un gran marco de público en el TN Solidario.“Es feo quedarse sin correr pero realmente no se veía nada y yo que largaba 29º, vi que en la vuelta previa aceleraron un poco los de adelante, se levantaba muchísima agua. Nunca paró de llover y no se pronosticaba el cese, y a mi parecer, el circuito no drenó bien, y eso ponía peligrosa la condición de pista. Estuvo bien suspendida la carrera, aunque no era a lo que vinimos”, analizó Bustamante, quien pudo disfrutar del mítico circuito 12 de Buenos Aires pero sin haber corrido la final.La próxima fecha será el fin de semana del 24 de septiembre en Toay, La Pampa. Se analizará el modo de recuperar la carrera no llevada a cabo, pero restan definiciones.