Juan Ignacio Canela mostró nivel de podio en Buenos Aires a pesar de que el fin de semana no terminó bien para la categoría

TURISMO NACIONALProtagonista parcial y sin finalJuan Ignacio Canela mostró nivel de podio en Buenos Aires a pesar de que el fin de semana no terminó bien para la categoríaEl rafaelino Juani Canela quedó con ganas de correr una final en el circuito 12 del autódromo de Buenos Aires, pero la tranquilidad de tener un conjunto competitivo no se la quita nadie. La novena fecha del Turismo Nacional Clase 2 fue suspendida por mal clima, y ahora espera revancha.Tras los entrenamientos, en las pruebas de clasificación fue notable el funcionamiento del Volkswagen Gol del Giacone Competición, con un Juan Ignacio Canela inspirado en el veloz escenario porteño. Siendo rápido en seco, 5º en la primera clasificación y 3º en la clasificación hecha con lluvia, se esperaba un gran funcionamiento.En la serie peleaba por ganar pero fue chocado, y en la final, con lluvia pretendía remontar pero fue tan grande el anegamiento de la pista que no se pudo largar. Se evalúan las alternativas para compensar la competencia no realizada, y así dar todo lo que tiene el TN en cada evento: gran acción en pista y fuera de ella, exposición a nivel nacional y un ambiente familiar, para que todos se lleven el mejor recuerdo.“Venía haciendo una buena actuación con una gran clasificación en el quinto lugar, y que además, en la clasificación bajo lluvia quedamos terceros. La verdad es que cuando tuvimos que salir a pista nos salieron las cosas bien, a excepción de la serie donde nos golpearon, pero estábamos para ganarla. Primero nos perjudicó el auto de seguridad, porque veníamos bien hasta antes de eso, y después quedamos inestables en el Salotto, perdimos un lugar y encima Beitía cometió un exceso en la horquilla y nos embistió de atrás. Fue una pena la suspensión del domingo porque hicimos un enorme esfuerzo todos los pilotos junto a la categoría, para que sea un evento inolvidable, pero razones de fuerza mayor nos delegaron este gran inconveniente”.La próxima fecha será en Toay, La Pampa, el fin de semana del 24 de septiembre.