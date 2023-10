ANSES cuándo cobro: todos los pagos del lunes 2 de octubre

Fuente: minutouno.com

La Administración de Seguridad Social informó el cronograma completo de pagos del décimo mes del año.La ANSES pagará entre el lunes 2 Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y de Pago Único.El organismo que preside Fernanda Raverta, candidata a intendenta del municipio de General Pueyerrdon, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata, informó el calendario de pagos de octubre para jubilados, pensionados, Pensiones No Contributivas, titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y Prestación por Desempleo.Cuánto cobrarán los jubilados con el bono en octubreTodos los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán este mes la segunda cuota del refuerzo de 37 mil pesos (la tercera será en noviembre por el mismo monto), por lo que ninguno de ellos cobrará menos de 124.460 pesos.Todos los que reciban bonos los cobrarán junto con sus haberes, según informó el organismo oficial.Pagos de ANSES del lunes 2 de octubreLos pagos comenzarán con los beneficiarios de Pensiones No Contributivas, luego seguirán los jubilados y pensionados de la mínima, cerrando el mes con los depósitos por la prestación por Desempleo.Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: lunes 2 de octubrePAGOS DE LA SEMANA DNI terminados en 2 y 3: martes 3 de octubreDNI terminados en 4 y 5: miércoles 4 de octubreDNI terminados en 6 y 7: jueves 5 de octubreDNI terminados en 8 y 9: viernes 6 de octubreAsignaciones Pago Único Todas las terminaciones de documentos: 6 de septiembreal 10 de octubreAsignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documentos: 8 de septiembreal 10 de octubreANSES: calendario de pagos de octubre completoLos jubilados de la mínima comenzarán a percibir su haberes en octubre a partir del lunes 9.ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: lunes 9 de octubreDNI terminados en 1: martes 10 de octubreDNI terminados en 2: miércoles 11 de octubreDNI terminados en 3: jueves 12 de octubreDNI terminados en 4: martes 17 de octubreDNI terminados en 5: miércoles 18 de octubreDNI terminados en 6: jueves 19 de octubreDNI terminados en 7: viernes 20 de octubreDNI terminados en 8: lunes 23 de octubreDNI terminados en 9: martes 24 de octubreANSES: Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de octubreDNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de octubreDNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de octubreDNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de octubreDNI terminados en 8 y 9: martes 31 de octubreAsignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: lunes 9 de octubreDNI terminados en 1: martes 10 de octubreDNI terminados en 2: miércoles 11 de octubreDNI terminados en 3: jueves 12 de octubreDNI terminados en 4: martes 17 de octubreDNI terminados en 5: miércoles 18 de octubreDNI terminados en 6: jueves 19 de octubreDNI terminados en 7: viernes 20 de octubreDNI terminados en 8: lunes 23 de octubreDNI terminados en 9: martes 24 de octubreAsignación por Embarazo DNI terminados en 0: martes 10 de octubreDNI terminados en 1: miércoles 11 de octubreDNI terminados en 2: jueves 12 de octubreDNI terminados en 3: martes 17 de octubreDNI terminados en 4: miércoles 18 de octubreDNI terminados en 5: jueves 19 de octubreDNI terminados en 6: viernes 20 de octubreDNI terminados en 7: lunes 23 de octubreDNI terminados en 8: martes 24 de octubreDNI terminados en 9: miércoles 25 de octubreAsignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: martes 10 de octubreDNI terminados en 2 y 3: miércoles 11 de octubreDNI terminados en 4 y 5: jueves 12 de octubreDNI terminados en 6 y 7: martes 17 de octubreDNI terminados en 8 y 9: miércoles 18 de octubreAsignaciones Pago Único Todas las terminaciones de documentos: 6 de octubre al 13 de noviembreAsignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documentos: 9 de octubre al 10 de noviembreDesempleo DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de octubreDNI terminados en 2 y 3: martes 24 de octubreDNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de octubreDNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de octubreDNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de octubre