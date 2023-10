Beneficios de ANSES y Compre sin IVA: cómo ahorrar hasta $88.000

Fuente: minutouno.com

Enterate cómo acceder a la devolución del IVA, la medida propuesta por el Gobierno para que gastes menos todos los meses.La AFIP devuelve el IVA a los argentinos que compren productos de la canasta básica. Por otro lado, algunas pensiones de la ANSES son compatibles con este programa.Los beneficiarios de programas sociales pueden combinar sus prestaciones con el reintegro que otorga el organismo fiscal a todas las personas que hagan pagos con tarjeta de débito. Enterate cómo funciona esta nueva medida Compre sin IVA: la lista de pensiones de ANSES compatibles con el programaLa devolución del 21% tiene un tope de $18.800 para compras de alimentos y otros productos de la canasta básica. Sin embargo, también se puede combinar con otras prestaciones del organismo previsional. El beneficio aplica para personas que cobran hasta 6 salarios mínimos, vitales y móviles, es decir, un total de hasta $700.000 mensuales.Aquellos programas que son compatibles son:Potenciar Trabajo: $ 73.000 a partir de noviembreTarjeta Alimentar: de $ 22.000 a $ 45.500, según la cantidad de hijosTodas las prestaciones de ANSES (jubilación, Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, Pensiones no Contributivas, etc.)Otros grupos que acceden al beneficio son empleadas domésticas y monotributistas.Cómo se tramita el reintegro de IVA de AFIPEl reintegro es totalmente automático y se realiza dentro de las 48 horas. De esta forma, los consumidores con cuenta bancaria propia reciben el depósito a los dos días como máximo. No se necesita completar formularios de registro ante el organismo fiscal, pero hay que informar una CBU en caso de no recibir el pago.Igualmente, la AFIP permite consultar si estás habilitado para acceder al beneficio. Lo único que se necesita es ingresar el número de CUIL en el siguiente sitio de Padrón Reintegro IVA