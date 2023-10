CON EL APOYO DE LA PROVINCIA, SE DESARROLLA EL AAT CHALLENGER SANTA FE II

Con el apoyo del gobierno de la provincia, se está llevando a cabo en el Lawn Tennis Club de la capital provincial el AAT Challenger Santa Fe II, que otorga al campeón de single 75 puntos para el ranking ATP.Este miércoles se están desarrollando los octavos de final de la competencia, con la participación de cuatro de los primeros cinco preclasificados del certamen y siete argentinos, entre ellos el máximo favorito del certamen, Federico Coria.Los partidos de primera ronda se completaron el martes con la victoria de Federico Coria ante el colombiano Nicolás Mejía por 6-4 y 7-5. El venadense llegó a Santa Fe sin su equipo y con la firme posibilidad de retirarse del torneo. Pero las ganas de competir en su provincia fueron más fuertes y este miércoles buscará dar un nuevo paso frente al eslovaco Jozef Kovalik."Venía arrastrando algunas molestias, pero ayer llegué acá al club, en mi provincia, estaba lleno de nenes que me saludaron, que se acercaron y crecieron las ganas de jugar. Igualmente, desde Buenos Aires me vine con el raquetero y la valija sospechando que esto podía pasar. Y no me podría perdonar estar en condiciones y no jugar, menos tratándose de un Challenger en mi provincia", comentó luego del partido.Francisco Comesaña, 5° preclasificado, venció al italiano Riccardo Bonadio por 6-4 6-2 y su próximo rival será Mariano Navone. Por su parte, Federico Delbonis, invitado al cuadro principal por la Asociación Argentina de Tenis, superó al jamaicano Blaise Bicknell por 6-2 y 6-2 y este miércoles buscará el pase a cuartos ante el brasileño Felipe Meligeni Alves (8).Otro de los preclasificados que ganó en la jornada del martes fue el checo Vit Korpiva, 6-0, 0-6 y 6-3, ante el paraguayo Daniel Vallejo, finalista de la última edición. El número 3 del torneo, el chileno Tomás Barrios Vera, venció a Guido Andreozzi por 7-6(3) y 6-2.En el cierre de la jornada, Juan Manuel Cerúndolo fue eliminado por el brasileño Thiago Monteiro, quien se impuso por 6-3, 2-6 y 7-6(4).Acción solidariaPor otro lado, Federico Delbonis y Facundo Bagnis visitaron el hospital de Niños Orlando Alassia, donde conversaron con pacientes y autoridades del instituto.Los jugadores realizaron la visita en el marco del AAT Challenger Santa Fe II, acompañados por la secretaria de Deportes de la provincia, Florencia Molinero, y miembro del Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Tenis. Los tenistas conversaron con el director del efector, Pablo Ledesma, y les hicieron regalos a los niños internados."Se trata de devolverles un poco la ilusión y la alegría a niños que están pasando un momento difícil, con ciertas enfermedades. Poder sacarles una sonrisa, un tiempo, una conversación; creo que es lo más importante", comentó Delbonis, campeón de Copa Davis, ganador de dos títulos ATP y ex número 33 del mundo.Además, en el Santa Fe Lawn Tennis Club, donde se desarrolla el torneo hasta el sábado 21 de octubre, se reciben juguetes que luego serán donados al hospital Alassia. Quienes lo hagan, entrarán automáticamente en un sorteo por una camiseta firmada por jugadores que representaron a Argentina en la Copa Davis.ChallengerEl Challenger de Santa Fe es un torneo profesional de tenis, perteneciente al ATP Challenger Tour. Su primera versión, se desarrolló en julio de 2023, sobre polvo de ladrillo, en Santa Fe, Argentina, siendo la primera vez en llevarse a cabo un torneo Challenger ATP en la provincia de Santa Fe.La categoría de la primera edición fue Challenger 50, ya que otorgó al campeón de single, 50 puntos para ranking ATP; mientras que para esta segunda edición que se disputa del 15 al 21 de octubre, se subió de categoría a Challenger 75, ya que otorga 75 puntos al campeón.Venta de entradas y TVLas entradas se venden por plateavip.com.ar y en la boletería del club a 2.500 pesos, hasta este jueves; a $ 3.000 pesos el viernes y a $ 3.500 el viernesAdemás, las semifinales y final de singles, que se disputarán el viernes desde las 14:00 y el sábado a partir de las 15:00, respectivamente, serán transmitidas por Fox Sports.