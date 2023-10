Juani Canela arribó 7º en El Calafate, en un complejo fin de semana, y subió al 9º puesto en el campeonato

TURISMO NACIONALSumó fuerte y se metió entre los diezJuani Canela arribó 7º en El Calafate, en un complejo fin de semana, y subió al 9º puesto en el campeonatoEl rafaelino Juan Ignacio Canela cumplió otra buena labor en la Clase 2 de Turismo Nacional, cerrando su participación con un séptimo lugar que sirve y mucho para seguir escalando en la tabla anual, donde está teniendo una segunda parte de año muy positiva.Continuando con el buen rendimiento, Canela conoció el circuito pero por diversos inconvenientes, el trazado presentó modificaciones durante el fin de semana. Todo eso no fue favorable a ningún corredor, pero Juani pudo establecer el décimo mejor tiempo en clasificación. La primera serie tuvo al de Rafaela buscando avanzar, pero no fue una carrera tan favorable, y quedó quinto.El domingo, para la final, el buen funcionamiento del auto y la paciencia de Juani para avanzar generaron una fórmula positiva, porque pudo progresar en el clasificador, en una pista muy complicada para ganar terreno, y pudo alzarse con el séptimo puesto final.“La verdad anduvimos bien, por suerte sumamos buenos puntos otra vez y se nos dio una linda carrera en El Calafate. La reforma de la curva uno en distintos momentos del fin de semana no estuvo bien, todos hicimos un gran esfuerzo para venir a este hermoso lugar. Esperemos que se pueda corregir. Agradezco a la gente que vino al box, a todo el Giacone Competición por el auto, a los hermanos Riva, y a los sponsors porque gracias a ellos seguimos remontando”, manifestó Canela.La última fecha será en Viedma, el fin de semana del 18 y 19 de noviembre, y las finales podrían ser tanto el 18 como el 19, dependiendo del calendario electoral que se definirá el 23 e octubre.